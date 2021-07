Le vandalisme d’une statue de MLK Jr. déclenche une enquête sur un crime haineux en Californie

Une statue de Martin Luther King Jr., debout, la main levée vers l’avant, a été vandalisée avec des symboles de haine au cours du week-end du 4 juillet dans un parc californien.

La statue, censée représenter « l’espoir et la justice » dans la ville de Long Beach, à environ 25 miles au sud de Los Angeles, a été peinte à la bombe avec une croix gammée et des boulons SS. Les graffitis ont depuis été nettoyés par le service des parcs et loisirs de la ville.

Le département de police de Long Beach a déclaré lundi à USA TODAY que l’incident faisait l’objet d’une enquête en tant que crime de haine. Il n’y avait aucun suspect lundi soir, a indiqué la police.

Initialement nommé 19th Street Park, le parc Martin Luther King Jr. a introduit la statue et le nouveau nom après l’assassinat du militant des droits civiques en 1968.

Sur Twitter, Al Austin II, membre du conseil municipal de Long Beach, s’est dit « choqué et découragé » par le vandalisme.

« Il est troublant que cet acte se soit produit dans une zone centrale de notre communauté LB Black », a tweeté Austin.

Le groupe de quartier AOC7 a organisé un rassemblement pacifique le 3 juillet, un jour après que la police a signalé l’appel au vandalisme, réunissant les résidents devant la statue et partageant leurs sentiments sur le vandalisme.

« Merci de vous joindre à nous aujourd’hui et de défendre la paix avec nous ! » le groupe a posté plus tard dans la journée sur sa page Facebook.

Le maire Robert Garcia tweeté lundi à propos de l’enquête en disant: « Nous travaillons pour attraper quiconque a commis cet acte horrible. »

Il a ajouté : « Notre statue MLK est un symbole d’espoir et de justice pour la communauté. Cette haine et cette profanation n’ont pas leur place dans notre ville.