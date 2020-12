WASHINGTON (AP) – Le vandalisme dans quatre églises du centre-ville de Washington après des rassemblements de soutien au président Donald Trump révèle des divisions parmi les croyants alors que le pays fait face à de vives divisions politiques post-électorales.

Parmi les lieux de culte endommagés, il y avait deux églises historiquement noires où les gens ont déchiré des bannières Black Lives Matter, avec une vidéo publiée sur les médias sociaux montrant une bannière brûlée. Ces défections – qui font l’objet d’enquêtes comme possibles crimes de haine, selon la police – ont soulevé des questions parmi certains membres du clergé et des fidèles sur les raisons pour lesquelles davantage de chrétiens ne se sont pas prononcés contre les incidents.

Le Révérend Dr. Ianther Mills, pasteur principal de l’Église Méthodiste Unie d’Asbury, a publié dimanche une déclaration comparant la bannière incendiée à une croix brûlée et a déclaré lundi qu’elle espérait que davantage de chrétiens évangéliques condamnent la destruction.

Mills a également souligné qu’elle «ne voulait pas en faire une déclaration politique» et a déclaré que son intention était de «nous amener tous à une plus grande guérison et à plus d’un engagement à bâtir une communauté bien-aimée où tous sont les bienvenus». L’église prévoit un service de prière le jeudi pour aider à favoriser l’unité et la guérison, a-t-elle dit.

L’Église Méthodiste Unie de Mount Vernon Place, située à proximité, a rapporté que des vandales avaient coupé une banderole imprimée avec des couleurs soutenant les droits LGBTQ et rejetant les «actes de haine ou de violence» contre les autres, a déclaré la pasteur Donna Claycomb Sokol.

Elle a ajouté que l’épisode dans son église était «incroyablement mineur par rapport à ce qui est arrivé à nos voisins» et a demandé que l’attention soit portée aux dommages à Asbury et à l’église métropolitaine AME, deux institutions historiquement noires.

« Les gens doivent le dénoncer et l’appeler un acte de violence raciale », a déclaré Claycomb Sokol. «Les gens qui ont été très rapides à se taire ont besoin de se débattre avec ce qui s’est réellement passé dans nos rues samedi, et comment le silence peut en fait être un signe de soutien, de complicité.

La destruction des panneaux Black Lives Matter est survenue après des manifestations pro-Trump dans la capitale qui ont attiré un nombre important de Proud Boys, un groupe néo-fasciste enclin à des rencontres violentes. Les manifestations étaient prévues pour renforcer les allégations d’irrégularités électorales du président, bien que l’absence de fraude électorale généralisée ait été confirmée par une série de responsables dans tout le pays, y compris le procureur général William Barr.

La police de Washington cherche l’aide publique pour identifier les suspects dans les défections, le bureau extérieur du FBI à Washington offrant également une récompense à ceux qui aident à l’enquête.

Certains membres des églises touchées ont noté le contraste entre la réponse chrétienne vocale à la destruction de propriétés lors des manifestations contre l’injustice raciale cet été et la répression relativement plus calme maintenant.

«Quand les évangéliques peuvent parler au nom des bébés à naître, peuvent parler au nom de la loi et de l’ordre en ce qui concerne les Blancs et les biens blancs, mais se taisent quand il s’agit de banderoles qui proclament« La vie des Noirs compte », le silence moral est stupéfiant. », A déclaré Cornell William Brooks, ancien président de la NAACP et membre du Metropolitan AME

«Nous sommes passés de« la vie des Noirs compte »à celui de« Les églises noires comptent »», a ajouté Brooks, professeur au programme d’études supérieures de la Kennedy School de l’Université Harvard.

L’évêque épiscopal de Washington, qui a critiqué Trump lors des manifestations d’été contre les inégalités raciales après que les manifestants aient été évacués de force pour lui permettre de se rendre dans une église endommagée par le feu, a publié lundi un communiqué avec le doyen de la cathédrale nationale de Washington dénonçant la récente le vandalisme d’église ainsi que «les connotations racistes et religieuses entourant l’effort de discréditer l’élection présidentielle.» Un rassemblement pro-Trump samedi a compté plusieurs conservateurs religieux en tête d’affiche.

Certains évangéliques conservateurs pro-Trump ont critiqué le vandalisme de l’Église, tout en le décrivant comme faisant partie d’une tendance plus large qui a marqué une année de tensions politiques accrues.

Johnnie Moore, président du Congress of Christian Leaders et conseiller évangélique de l’administration, a déclaré que «nous devons avertir les extrémistes d’extrême droite et d’extrême gauche que ces actes cessent maintenant».

«Qu’il s’agisse de synagogues de Portland, de Los Angeles ou de Kenosha, d’un sanctuaire catholique du sud de la Californie, ou d’églises historiques – en particulier historiquement noires – à Washington, DC – les lieux de culte américains ne doivent jamais être ciblés sous aucune forme, que ce soit, par des extrémistes violents. », A déclaré Moore par e-mail.

Le révérend Samuel Rodriguez, un dirigeant évangélique qui a conseillé Trump, a déclaré dans un communiqué qu ‘«il y a toute une différence entre un mouvement conduit par la droiture et la justice, la vérité et l’amour, et un mouvement conduit par le chaos, décrivant les attaques contre des maisons de l’adoration comme «une représentation claire et débridée du véritable programme derrière nombre de ces soi-disant« mouvements ».»

Tout en ne reconnaissant pas pleinement la perte électorale de Trump, plusieurs grands conservateurs évangéliques se sont abstenus de faire écho à la rhétorique dure que le président a adressée au président élu Joe Biden pendant la campagne âprement disputée.

Le porte-parole de la Maison Blanche, Judd Deere, a déclaré par courrier électronique que «le président Trump condamne la violence sous toutes ses formes et tout groupe qui dénonce la haine et le sectarisme».

Cameron French, un responsable de la transition de Biden-Harris, a déclaré dans un communiqué que les lieux de culte sont des espaces sacrés et protégés par la loi et que «les actes qui visent ces lieux en raison de leurs opinions sont inacceptables et sapent notre travail pour construire une union plus parfaite. «

La couverture religieuse d’Associated Press reçoit le soutien du Lilly Endowment par l’intermédiaire de la Religion News Foundation. L’AP est seul responsable de ce contenu.