Le Vancouver FC signe son premier joueur

Le gardien agent libre Callum Irving a été signé par le Vancouver FC, faisant du natif de Vancouver le premier joueur à signer un contrat dans l’histoire du club. L’accord a été annoncé le mercredi 14 décembre.

Irving, 29 ans, a commencé à jouer au soccer à l’âge de quatre ans, progressant dans le système jeunesse local avec Marpole SC à South Vancouver. Il a représenté les Vancouver Selects pendant deux saisons et a passé six ans dans l’académie des Whitecaps de Vancouver avant une carrière universitaire à l’Université du Kentucky.

Maintenant un vétéran de trois ans de la Premier League canadienne, Irving a commencé sa carrière professionnelle avec les Rio Grande Valley Toros dans la United Soccer League. Il est revenu au Canada pour représenter le Fury d’Ottawa dans la USL en 2016, passant trois saisons dans la capitale nationale jusqu’en 2019. Irving était de retour sur la côte ouest en février 2020, lorsqu’il a signé avec le Pacific FC de Victoria avant le deuxième du CPL. saison.

Maintenant, Irving est encore plus près de chez lui puisqu’il rejoint le VFC basé à Langley.

« J’aimerais remercier Rob Friend et Afshin Ghotbi de m’avoir recruté en tant que première recrue du Vancouver FC dans l’histoire du club », a déclaré Irving. « J’ai joué partout en Amérique du Nord et je suis ravi de cette opportunité de représenter ma ville natale au niveau professionnel. J’ai hâte de jouer mon rôle dans l’introduction du Lower Mainland à la Première Ligue canadienne et d’apprendre à connaître la communauté des amateurs de soccer de la région.

Irving a fait 69 apparitions dans toutes les compétitions pour le Pacific FC en trois saisons, à égalité avec l’attaquant Terran Campbell pour la plupart des apparitions en carrière avec le club. Ses 22 feuilles blanches en carrière sont un record de franchise, et ses 12 feuilles blanches dans toutes les compétitions en 2022 ont établi la marque d’une saison du club.

“Callum est un talent éprouvé dans la ligue, qui comprend les exigences requises d’un gardien de but à ce niveau”, a déclaré Afshin Ghotbi, entraîneur-chef du Vancouver FC. “Un tireur de premier ordre qui excelle à être rapide sur sa ligne, Callum fournira à notre club exactement le type de stabilité dont une nouvelle équipe a besoin entre les poteaux.”

Irving a mené tous les gardiens de but de la LPC avec 249 récupérations et 856 passes en 2022. Il était à égalité avec Nathan Ingham de l’Atlético Ottawa pour le plus grand nombre de coups de poing (blocage) par un gardien de but de la LPC la saison dernière et a terminé deuxième parmi les gardiens de but de la ligue avec 68 arrêts. La performance a valu à Irving une nomination pour le prix annuel Golden Glove de la CPL, son deuxième clin d’œil finaliste en trois ans.

“Nous sommes ravis d’annoncer notre première signature dans l’histoire du club, alors que nous avons hâte de disputer notre saison inaugurale en 2023”, a déclaré Rob Friend, PDG du Vancouver FC. «Je suis fier de présenter Callum en tant que joueur du Vancouver FC, à la fois en raison de ses capacités sur le terrain et de son leadership en dehors. ”

