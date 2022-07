Le vaisseau spatial Voyager de la NASA transporte des enregistrements chargés de musique et de photos, pour expliquer notre monde aux extraterrestres

La NASA a lentement arrêté les instruments non essentiels des vaisseaux spatiaux Voyager 1 et 2 pour économiser de l’énergie.

À bord de chaque vaisseau spatial se trouve un disque d’or, avec des images, des sons, des salutations et de la musique de la Terre.

Les sondes jumelles ont été lancées en 1977, lors d’un grand tour du système solaire et de l’espace interstellaire.

Au cours des dernières décennies – et de manière plus agressive ces dernières années – la NASA a lentement fermé les instruments non essentiels de son vaisseau spatial Voyager, pour économiser de l’énergie. Si tout se passe bien, il pourrait rester sous tension jusqu’en 2030 environ. Mais après cela, le vaisseau spatial sera probablement autonome, ce que les scientifiques avaient prévu.

“Lorsque les engins spatiaux n’ont pas assez de puissance pour nous transmettre un signal sur Terre, ils continueront dans la direction dans laquelle ils se dirigent, ce qui, pendant des centaines de milliers d’années, se situe autour du centre de la galaxie de la Voie lactée”, Suzanne Dodd, chef de projet pour la mission Voyager au Jet Propulsion Laboratory de la NASA, a déclaré à Insider.

“C’est un petit morceau de la Terre qui s’éloigne de nous et traverse notre galaxie.”

Lorsque Voyager 1 et 2 lancés dans l’espace en 1977, chacun emportant à bord un disque d’or – une collection interstellaire de sons et d’images humains destinés à représenter la vie sur Terre pour toute civilisation extraterrestre qui pourrait la rencontrer.

Au fil des décennies, les sondes jumelles ont traversé l’espace à une vitesse de 35 000 milles à l’heurerenvoyant vues détaillées de Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et leurs lunes. Après avoir effectué de grandes visites de notre système solaire, Voyager 1 et 2 sont entrés dans l’espace interstellaire en 2012 et 2018, respectivement. Cela en fait les objets fabriqués par l’homme les plus éloignés de la Terre.

Monté à l’extérieur de chaque vaisseau spatial se trouve un disque en cuivre plaqué or identique protégé par un boîtier en aluminium qui, s’il est découvert par des extraterrestres, représente l’humanité. Comme Nasa dit-il, les enregistrements “communiquent une histoire de notre monde aux extraterrestres”.

Afin d’illustrer la vie sur Terre à tous les extraterrestres qui la croisent, le disques d’or contenir des instructions – en utilisant le langage universel de mathématiques et sciences nous nous attendrions à ce que les extraterrestres aient en commun avec nous – sur la façon d’extraire une mine de sons, de musique, d’images et de diagrammes montrant l’anatomie humaine et l’emplacement de l’humanité dans la galaxie.

Les 115 photographies analogiques – codées sous forme de signaux audio – comprennent un instantané d’une femme léchant un cornet de glace, un homme prenant une bouchée dans un sandwich et un homme buvant de l’eau, pour montrer comment les humains mangent. Le dossier comprend également des photos de la Grande Barrière de Corail, du Taj Mahal, des paysages d’Ansel Adams, etc.

Il contient des salutations aux futurs êtres d’un autre monde dans plus de 55 langues et une compilation de 12 minutes de sons de la Terre, y compris le tonnerre, les appels d’une baleine à bosse, des ondes cérébrales et un baiser. La mixtape cosmique compte également près de 90 minutes de musique du monde entier, allant de “Johnny B. Goode” de Chuck Berry à un chant Navajo.

Le dossier comprend une copie d’une lettre rédigée par Jimmy Carter, qui était président lorsque les sondes jumelles ont été lancées :

“C’est un cadeau d’un petit monde lointain, un gage de nos sons, de notre science, de nos images, de notre musique, de nos pensées et de nos sentiments. Nous essayons de survivre à notre époque afin de pouvoir vivre dans la vôtre”, a écrit Carter, ajoutant: “Nous espérons un jour, après avoir résolu les problèmes auxquels nous sommes confrontés, rejoindre une communauté de civilisations galactiques. Ce disque représente notre espoir et notre détermination, et notre bonne volonté dans un univers vaste et impressionnant.”

L’astronome Carl Sagan, qui a aidé à concevoir des messages physiques similaires à envoyer dans l’espace à bord des engins spatiaux Pioneer 10 et 11, a été engagé par la NASA pour diriger la création des enregistrements de Voyager. Il a demandé de l’aide pour organiser son contenu aux écrivains scientifiques Timothy Ferris et Ann Druyan, qui ont enregistré ses propres battements de cœur et ondes cérébrales pour l’enregistrement.

“Le vaisseau spatial ne sera rencontré et le disque ne sera joué que s’il existe des civilisations spatiales avancées dans l’espace interstellaire”, a écrit Sagan, selon Nasa. “Mais le lancement de cette ’bouteille’ dans ‘l’océan’ cosmique dit quelque chose de très prometteur sur la vie sur cette planète.”