Le vaisseau spatial Starliner de Boeing en difficulté entame son voyage de retour sans astronaute à bord

Après un été de turbulences, Boeing Vaisseau spatial Starliner est en route vers la Terre – sans aucun astronaute à bord.

La capsule inhabitée s’est détachée de la Station spatiale internationale vendredi à 18h04 (heure de l’Est). Ce départ a marqué le début d’un voyage de retour d’environ six heures vers la Terre, qui se terminera par un atterrissage au White Sands Space Harbor du Nouveau-Mexique peu après minuit.

La NASA a déclaré que, si les conditions étaient claires, certaines parties du sud-ouest et de l’ouest du Mexique pourraient apercevoir Starliner traverser le ciel en route vers son site d’atterrissage.

Début juin, la capsule Starliner a été lancée vers la station spatiale avec à son bord les astronautes de la NASA Butch Wilmore et Suni Williams. Il s’agissait du premier vol d’essai habité de la capsule, une mission qui devrait durer environ huit jours. problèmes avec les propulseurs du vaisseau spatial et une fuite d’hélium dans son système de propulsion a inopinément maintenu Starliner stationné à l’avant-poste en orbite pendant les trois derniers mois, tandis que les ingénieurs au sol évaluaient comment le ramener sur Terre en toute sécurité.

Après des semaines de tests et d’analyses, la NASA a déterminé que le système de propulsion de la capsule semblait stable, mais que les problèmes de propulseur posaient un risque trop important pour que Starliner puisse revenir avec un équipage. L’agence spatiale a plutôt choisi de garder Wilmore et Williams à bord de la station spatiale jusqu’à la nouvelle année et de les faire retour sur Terre en février sur une capsule SpaceX.

Wilmore et Williams étaient sur place pour aider au départ de Starliner de la station spatiale.

« Nous vous soutenons et vous pouvez le faire », a déclaré Williams par radio aux contrôleurs de mission du Centre spatial Johnson de la NASA à Houston avant le désamarrage de la capsule. « Ramenez-la sur Terre. Bonne chance. »

Le voyage de retour de Starliner sera surveillé de près, car il marque la fin de quelques mois difficiles pour Boeing et la NASA. Le vol d’essai avait pour but de démontrer que le vaisseau spatial pouvait transporter de manière fiable des astronautes vers et depuis l’orbite terrestre basse, ouvrant ainsi la voie à la certification par la NASA de Boeing pour effectuer des voyages réguliers vers la station spatiale.

Les problèmes de propulseurs sont devenus le dernier revers majeur du programme Starliner de Boeing, qui, avant même le lancement, avait dépassé son budget de plus de 1,5 milliard de dollars et avait des années de retard sur le calendrier. Un vol d’essai sans équipage que la NASA avait exigé de Boeing avant que son vaisseau spatial puisse transporter des astronautes a également mal tourné la première fois, et l’entreprise a dû le répéter en 2022.

Les responsables de la NASA ont déclaré plus tôt cette semaine que l’agence spatiale travaillait avec Boeing sur des modifications des propulseurs du Starliner. Des analyses supplémentaires seront effectuées une fois que le véhicule sera de retour et que les ingénieurs auront eu la possibilité d’évaluer ses performances.

Pour parer à d’éventuels dysfonctionnements des propulseurs au moment où Starliner entame son voyage de retour, les contrôleurs de vol ont modifié le processus normal de désamarrage de la capsule. Après s’être détachée de la station spatiale, Starliner s’envolera de manière autonome vers l’avant-poste orbital pour protéger la station spatiale en cas de problème.

Quelques heures plus tard, les moteurs de Starliner déclencheront une « désorbitation » qui entraînera sa chute dans l’atmosphère terrestre. À l’approche de son site d’atterrissage au Nouveau-Mexique, des parachutes seront déployés pour ralentir la capsule et des airbags se déploieront sous le vaisseau spatial pour amortir son atterrissage.

Boeing a développé son vaisseau spatial Starliner dans le cadre du programme Commercial Crew de la NASA, une initiative lancée en 2011 pour soutenir les véhicules spatiaux construits par des entreprises privées afin de combler le vide laissé par les navettes spatiales retirées de la NASA. La société rivale SpaceX a développé son vaisseau spatial Crew Dragon dans le cadre du même programme et effectue des vols de routine vers et depuis la station spatiale depuis 2020.

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com