Le vaisseau spatial Soyouz amarré à la fuite de liquide de refroidissement des ressorts de l’ISS

Une sortie dans l’espace prévue par l’agence spatiale russe Roscosmos a été annulée suite à la découverte d’une fuite de liquide de refroidissement provenant du vaisseau spatial Soyouz MS-22, qui est actuellement amarré à la Station spatiale internationale.

Rob Navias de la NASA, s’exprimant lors de l’émission télévisée de la NASA, l’a qualifiée de fuite “assez importante”. Des images en direct pendant l’émission ont montré du liquide crachant du Soyouz. Navias a déclaré que la fuite avait été observée pour la première fois vers 19 h 45 HE mercredi.

Le vaisseau spatial Soyouz est amarré au segment russe de la station spatiale.

L’équipage est sain et sauf, et tous les systèmes de la station spatiale et du vaisseau fonctionnent normalement, selon Roscosmos, dans un communiqué en russe diffusé jeudi matin sur Twitter. (CNN a traduit la déclaration.)

“L’équipage a signalé que le dispositif d’avertissement du système de diagnostic du navire s’était déclenché, indiquant une chute de pression dans le système de refroidissement”, selon Roscosmos. “Une inspection visuelle a confirmé la fuite, après quoi il a été décidé d’interrompre les activités extravéhiculaires prévues par les membres d’équipage du segment russe de l’ISS Sergey Prokopiev et Dmitry Petelin.”

Navias a déclaré que la cause de la fuite de liquide de refroidissement est “inconnue et l’effet à ce stade inconnu, car les responsables russes continuent d’examiner les données et de consulter à la fois les responsables et les ingénieurs de la NASA” et des experts extérieurs. Il a déclaré que les astronautes à l’intérieur de la station spatiale n’étaient “jamais en danger”.

La cosmonaute russe Anna Kikina, utilisant la caméra du module russe Nauka sur la station spatiale, “a photographié et filmé la surface extérieure du navire”, selon Roscosmos. “Les données ont été transmises à la Terre, et les spécialistes ont déjà commencé à étudier les images.”

“Aucune décision n’a été prise concernant l’intégrité du Soyouz MS-22 ou quelle sera la prochaine ligne de conduite”, a ajouté Navias, concluant la couverture de la NASA-TV sur la sortie dans l’espace annulée.

Roscosmos a ajouté que la situation sera analysée avant qu’une décision ne soit prise sur la suite.

La NASA a adopté un ton similaire dans une déclaration jeudi : « La NASA et Roscosmos continueront de travailler ensemble pour déterminer la prochaine ligne de conduite après l’analyse en cours.

Le Soyouz MS-22 a transporté l’astronaute de la NASA Frank Rubio et deux cosmonautes russes vers la station spatiale le 21 septembre et devrait les ramener sur Terre fin mars.