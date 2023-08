Le vaisseau spatial russe Luna-25 souffre d’un problème technique lors de la manœuvre de pré-atterrissage

TALLINN, Estonie (AP) – La Russie a signalé samedi une « situation anormale » sur son vaisseau spatial Luna-25 lié à la lune, qui a été lancé plus tôt ce mois-ci.

L’agence spatiale du pays, Roscosmos, a déclaré que le vaisseau spatial avait rencontré des problèmes non spécifiés en essayant d’entrer sur une orbite de pré-atterrissage, et que ses spécialistes analysaient la situation.

« Pendant l’opération, une situation anormale s’est produite à bord de la station automatique, qui n’a pas permis d’effectuer la manœuvre avec les paramètres spécifiés », a déclaré Roscosmos dans un message de Telegram.

Roscosmos n’a pas précisé si l’incident empêchera Luna-25 d’atterrir.

Le vaisseau spatial devrait atterrir au pôle sud de la Lune lundi, se précipitant pour atterrir sur le satellite terrestre devant un vaisseau spatial indien. Le pôle sud lunaire intéresse particulièrement les scientifiques, qui pensent que les cratères polaires ombragés en permanence pourraient contenir de l’eau. L’eau gelée dans les rochers pourrait être transformée par les futurs explorateurs en air et en carburant de fusée.

Samedi également, le vaisseau spatial russe a produit ses premiers résultats. Bien que Roscosmos ait déclaré que les informations étaient en cours d’analyse, l’agence a indiqué que les données préliminaires obtenues contenaient des informations sur les éléments chimiques du sol lunaire et que son équipement avait enregistré un « impact de micrométéorite ».

Roscosmos a publié des images du cratère Zeeman – le troisième plus grand de l’hémisphère sud de la lune – prises depuis le vaisseau spatial. Le cratère a un diamètre de 190 kilomètres (118 miles) et une profondeur de huit kilomètres (cinq miles).

Le lancement depuis le port spatial russe de Vostochny en Extrême-Orient du vaisseau Luna-25 le 10 août était le premier de la Russie depuis 1976, lorsqu’elle faisait partie de l’Union soviétique.

L’atterrisseur lunaire russe devait atteindre la lune entre le 21 et le 23 août, à peu près au même moment qu’un engin indien qui a été lancé le 14 juillet.

Seuls trois gouvernements ont réussi des alunissages réussis : l’Union soviétique, les États-Unis et la Chine. L’Inde et la Russie visent à être les premières à atterrir au pôle sud de la Lune.

Roscosmos a déclaré vouloir montrer que la Russie « est un État capable de livrer une charge utile sur la Lune » et « assurer l’accès garanti de la Russie à la surface de la Lune ».

Les sanctions imposées à la Russie après l’invasion de l’Ukraine rendent plus difficile l’accès du pays à la technologie occidentale, ce qui a un impact sur son programme spatial. Le Luna-25 était initialement destiné à transporter un petit rover lunaire, mais cette idée a été abandonnée pour réduire le poids de l’engin pour une meilleure fiabilité, selon les analystes.

« L’électronique étrangère est plus légère, l’électronique domestique est plus lourde », a déclaré Egorov. « Alors que les scientifiques pourraient avoir pour tâche d’étudier l’eau lunaire, pour Roscosmos, la tâche principale est simplement d’atterrir sur la lune – de récupérer l’expertise soviétique perdue et d’apprendre à accomplir cette tâche dans une nouvelle ère. »

Le port spatial est un projet favori du président russe Vladimir Poutine et est essentiel à ses efforts pour faire de la Russie une superpuissance spatiale et déplacer les lancements russes du cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan.

Une précédente tentative indienne d’atterrir au pôle sud de la lune en 2019 s’est terminée lorsque l’atterrisseur s’est écrasé sur la surface de la lune.

The Associated Press