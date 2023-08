Le vaisseau spatial russe Luna-25 s’écrase sur la Lune

La première mission lunaire de la Russie en 47 ans a échoué lorsque son vaisseau spatial Luna-25 est devenu incontrôlable et s’est écrasé sur la lune après un problème de préparation pour l’orbite de pré-atterrissage, soulignant le déclin post-soviétique d’un programme spatial autrefois puissant.

La société spatiale d’État russe, Roscosmos, a déclaré qu’elle avait perdu le contact avec l’engin samedi après un problème alors que l’engin était mis en orbite avant l’atterrissage. Un atterrissage en douceur était prévu lundi.

« L’appareil s’est déplacé sur une orbite imprévisible et a cessé d’exister à la suite d’une collision avec la surface de la lune », a déclaré Roscosmos dans un communiqué.

Il a déclaré qu’une commission interministérielle spéciale avait été formée pour enquêter sur les raisons de la perte de l’engin Luna-25, dont la mission avait fait naître l’espoir à Moscou que la Russie revenait à la grande course lunaire.

L’échec a souligné le déclin de la puissance spatiale de la Russie depuis les jours de gloire de la concurrence de la guerre froide lorsque Moscou a été le premier à lancer un satellite en orbite autour de la Terre – Spoutnik 1, en 1957 – et le cosmonaute soviétique Youri Gagarine est devenu le premier homme à voyager dans l’espace. en 1961.

Course pour atterrir devant le vaisseau spatial indien

Cela survient également alors que l’économie russe de 2 000 milliards de dollars est confrontée à son plus grand défi extérieur depuis des décennies : la pression des sanctions occidentales et la plus grande guerre terrestre en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale.

La Russie n’a pas tenté de mission lunaire depuis Luna-24 en 1976, lorsque Leonid Brejnev dirigeait le Kremlin.

La fusée Soyouz-2.1b avec l’atterrisseur lunaire Luna-25 décolle d’une rampe de lancement au cosmodrome de Vostochny, dans l’est de la Russie, le 11 août. (Roscosmos/Associated Press)

La Russie fait la course contre l’Inde, dont le vaisseau spatial Chandrayaan-3 doit atterrir au pôle sud de la Lune cette semaine, et plus largement contre la Chine et les États-Unis qui ont tous deux des ambitions lunaires avancées.

« L’Indien Chandrayaan-3 devrait atterrir sur la Lune le 23 août », a déclaré l’Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) sur X, anciennement Twitter, à peu près au moment où la nouvelle de l’accident de Luna a éclaté.

« Beaucoup de correctifs » apportés au système

Les responsables russes avaient espéré que la mission Luna-25 montrerait que la Russie peut rivaliser avec les superpuissances dans l’espace malgré son déclin post-soviétique et le coût élevé de son invasion de l’Ukraine.

« Le système de contrôle de vol était une zone vulnérable, qui a dû subir de nombreuses corrections », a déclaré Anatoly Zak, le créateur et éditeur de www.RussianSpaceWeb.com qui suit les programmes spatiaux russes.

Zak a déclaré que la Russie avait également opté pour l’alunissage beaucoup plus ambitieux avant d’entreprendre une mission orbitale plus simple – la pratique habituelle pour l’Union soviétique, les États-Unis, la Chine et l’Inde.

Il y a plus de dix ans, l’échec de la mission Fobos-Grunt de 2011 sur l’une des lunes de Mars a souligné les défis auxquels était confronté le programme spatial russe : il n’a même pas pu quitter l’orbite terrestre et est retombé sur terre, s’écrasant dans l’océan Pacifique en 2012.

Finalement, au début des années 2010, la Russie a décidé de lancer la mission Luna-25 au pôle sud de la Lune. Luna-25 a réussi à sortir de l’orbite terrestre.

Mais son échec signifie que la Russie n’est peut-être pas la première à échantillonner l’eau gelée que les scientifiques pensent que le pôle sud de la lune contient.

Il n’était pas immédiatement clair quel impact à long terme l’échec de la mission aurait sur le programme lunaire du pays, qui envisage plusieurs autres missions au cours des prochaines années.