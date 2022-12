Le vaisseau spatial Orion de la NASA revient sur Terre après avoir battu un record de distance lors d’une mission sur la Lune

Le vaisseau spatial de la NASA dans le cadre de sa mission Artemis-1 a entamé son retour sur Terre.

Le navire a dépassé la Lune lundi et revient maintenant.

Le navire a passé six jours autour de la lune. Il avait précédemment battu le record de distance pour une capsule spatiale habitable, s’aventurant à quelque 450 000 km de la Terre.

Le vaisseau spatial Orion de la NASA a fait un passage rapproché de la Lune et a utilisé une assistance gravitationnelle pour revenir vers la Terre lundi, marquant le début du voyage de retour pour la mission Artemis-1.

À son point le plus proche, la capsule sans équipage a volé à moins de 130 kilomètres de la surface, testant des manœuvres qui seront utilisées lors des missions Artemis ultérieures qui ramènent les humains vers le corps céleste rocheux.

La communication avec la capsule a été interrompue pendant 30 minutes alors qu’elle se trouvait derrière la face cachée de la Lune – une zone plus cratérisée que la face proche et vue pour la première fois par les humains à l’époque d’Apollo, bien qu’ils n’y aient pas atterri.

Le module de service européen, qui alimente la capsule, a allumé son moteur principal pendant plus de trois minutes pour mettre l’Orion en forme de boule de gomme sur la route du retour.

Il s’agissait de la dernière grande manœuvre de la mission, qui a commencé lorsque la méga fusée lunaire SLS de la NASA a décollé de Floride le 16 novembre. Du début à la fin, le voyage devrait durer 25 jours et demi.

Orion ne fera plus que de légères corrections de cap jusqu’à ce qu’il éclabousse dans l’océan Pacifique au large de San Diego le dimanche 11 décembre. Il sera ensuite récupéré et hissé à bord d’un navire de l’US Navy.

Plus tôt dans la mission, Orion a passé environ six jours en “orbite rétrograde lointaine” autour de la Lune, c’est-à-dire à haute altitude et voyageant dans le sens inverse de la rotation de la Lune autour de la Terre.

Il y a une semaine, Orion a battu le record de distance pour une capsule habitable, s’aventurant à 450 000 kilomètres de notre planète.

La rentrée dans l’atmosphère terrestre mettra à rude épreuve le bouclier thermique du vaisseau spatial, qui devra résister à des températures d’environ 5 000 degrés Fahrenheit (2 800 degrés Celsius) – soit environ la moitié de la surface du Soleil.

Dans le cadre du programme Artemis – du nom de la sœur d’Apollon dans la mythologie grecque – les États-Unis cherchent à établir une présence durable sur la Lune en vue d’un voyage vers Mars.

Artemis 2 impliquera un voyage en équipage vers la Lune, encore une fois sans atterrissage.

La première femme et le prochain homme doivent atterrir sur le pôle sud lunaire pendant Artemis 3, qui est prévu au plus tôt en 2025, bien que probablement beaucoup plus tard compte tenu des retards dans le temps.