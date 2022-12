Le vaisseau spatial Orion de la NASA rentre chez lui sur Terre – après un dernier coup de lune | Actualités scientifiques et techniques

La capsule Orion de la NASA a effectué un dernier tour autour de la lune sur le chemin du retour – en passant par quelques sites d’atterrissage Apollo en cours de route.

La capsule est passée à moins de 80 milles de la face cachée de la lune, utilisant la gravité lunaire comme fronde pour le voyage de retour de 237 000 milles (381 414 km) vers la Terre.

Il a passé une semaine sur une large orbite lunaire.

Une fois sorti de derrière la lune et rétabli la communication avec les contrôleurs de vol à Houston, Orion a renvoyé des photos d’une lune en gros plan et d’un croissant de Terre – Earthrise – au loin.

“Orion a maintenant ses vues sur la maison”, a déclaré Sandra Jones, commentatrice du contrôle de mission.

Il vise une éclaboussure dans le Pacifique dimanche au large de San Diego.

Le vol d’essai de trois semaines a dépassé les attentes jusqu’à présent, selon les responsables.

La mission sans pilote sur la lune a été nommée Artemis I



Mais le plus grand défi reste à relever – frapper l’atmosphère à plus de 30 fois la vitesse du son et survivre à la rentrée ardente.

Au cours de sa nécrologie lunaire cette semaine, la capsule est passée au-dessus des sites d’atterrissage d’Apollo 12 et 14.

Mais à 1 200 miles (1 931 km) d’altitude, il était trop haut pour distinguer les étages de descente des atterrisseurs lunaires ou tout autre élément laissé par les astronautes il y a plus de 50 ans.

Orion a décollé le 16 novembre lors du premier vol de Nasala fusée la plus puissante de tous les temps, le Space Launch System (SLS).

Le prochain vol – dès 2024 – tentera de transporter quatre astronautes autour de la lune.

La troisième mission, prévue pour 2025, comportera le premier atterrissage lunaire d’astronautes depuis la fin du programme lunaire Apollo il y a 50 ans ce mois-ci.

Apollo 17 a décollé le 7 décembre 1972 du centre spatial Kennedy de la NASA, transportant Eugene Cernan, Harrison Schmitt et Ron Evans.

M. Cernan et M. Schmitt ont passé trois jours sur la surface lunaire, le plus long séjour de l’ère Apollo, tandis que M. Evans tournait autour de la lune.

Seul M. Schmitt est encore en vie.