Le vaisseau spatial Orion de la NASA prend un selfie spectaculaire avant de passer devant la lune

de la NASA Mission Artémis I a décollé dans un éclat de gloire la semaine dernière. Alors, comment va notre courageux ami du vaisseau spatial Orion dans le froid de l’espace ? Très bien, merci. Il est occupé à prendre des selfies et à bourdonner la lune.

La NASA a partagé une série de selfies d’Orion samedi, montrant la capsule humaine scintillant dans l’obscurité de l’espace. Artemis I est une mission sans équipage conçue pour tester la fusée Space Launch System de la NASA et le vaisseau spatial Orion avant que les astronautes ne partent en balade pour une future mission.

Orion est équipé d’une collection de caméras à l’intérieur et à l’extérieur. Les caméras fixées aux extrémités de ses panneaux solaires sont parfaites pour capturer des selfies.

Les selfies n’étaient que le début de quelques jours chargés pour Orion. La prochaine étape était un survol clé de la lune lundi matin. Le survol a été un succès, La NASA a annoncé. Le vaisseau spatial aminci par notre voisin lunaire, passant à seulement 81 miles (130 kilomètres) au-dessus de la surface tout en filant à une vitesse de 5 102 mph (8 211 km/h).

Le survol était nécessaire pour aider à positionner Orion pour sa trajectoire orbitale particulière autour de la lune. Une autre manœuvre vendredi finira de le placer sur une orbite qui le mènera à 40 000 miles (64 000 kilomètres) au-delà de la lune avant qu’il ne revienne finalement sur Terre pour une éclaboussure prévue le 11 décembre.

Après de nombreux retards et faux départs, Artemis je me suis finalement enfui de la Terre pour lancer l’effort à long terme de la NASA pour ramener les humains sur la Lune. Les images venant d’Orion ont été magnifiques – il suffit de regarder cette photo évocatrice en noir et blanc de la Terre et ce joli coup de lune.

Le message le plus important de la mission à ce jour est celui-ci : Jusqu’ici, tout va bien.