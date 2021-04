«L’amarrage réussi aujourd’hui de notre deuxième véhicule d’extension de mission démontre encore la fiabilité, la sécurité et l’utilité de la logistique spatiale», a déclaré Tom Wilson, vice-président des systèmes spatiaux stratégiques de Nothrop Grumman dans un communiqué. «Le succès de cette mission ouvre la voie à notre deuxième génération de satellites de maintenance et de robotique, offrant flexibilité et résilience aux opérateurs de satellites commerciaux et gouvernementaux, ce qui peut permettre des classes de missions entièrement nouvelles.

Le satellite IS-1002 d’Intelsat a près de 18 ans et fonctionne bien au-delà de sa durée de vie prévue, mais le vaisseau spatial construit par Northrop Grumman appelé MEV-2 ajoutera cinq ans de vie à l’IS-1002, ravitaillant essentiellement le satellite et donnant c’est un nouveau moteur de contrôle.

Prolonger la vie d’un vaisseau spatial actif en orbite n’a été fait qu’avec l’aide humaine auparavant – comme les missions d’entretien du télescope Hubble menées par les astronautes de la NASA.

Lancé en août sur une fusée Arianespace Ariane 5, le robot MEV-2 a passé les derniers mois à se rendre au satellite. Le MEV-2 a ensuite adapté son orbite avant de réussir son amarrage, tout en fournissant également des images uniques du satellite à l’approche de l’engin spatial.

IS-1002 a été lancé en juin 2004 et ne devait être en service que pendant 13 ans, fournissant des services de communications à large bande vers l’Europe, l’Amérique du Sud, l’Afrique et le Moyen-Orient. Le satellite est dans une position fixe au-dessus de la Terre dans ce que l’on appelle l’orbite géosynchrone – à des dizaines de milliers de kilomètres pour fournir une zone de couverture aussi large que possible.

La mission MEV-2 s’appuie sur le succès de la mission MEV-1 de Northrop Grumman l’année dernière, qui s’est amarrée à un satellite Intelsat inactif. Ce satellite était sur une « orbite de cimetière », ce qui signifie qu’il ne fournissait plus de services, mais MEV-1 l’a rétabli et a remis le satellite en position.

Le vaisseau spatial MEV-2, bien que similaire au MEV-1, a poussé cette mission un peu plus loin en amarrant et en prolongeant la durée de vie d’un satellite actuellement en service. Cela signifie qu’il y avait plus de risques, étant donné que l’IS-1002 est au service des clients, notamment en fournissant des services de télévision à plus de 18 millions de foyers en Europe.

Northern Sky Research, une société de conseil en satellite, estime que le marché de l’entretien des satellites et des prolongations de durée de vie est une opportunité de 3,2 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie.

La société prévoit qu’il y aura une demande de maintenance de plus de 75 satellites d’ici 2030, les entreprises et les gouvernements cherchant à prolonger la durée de vie de satellites géosynchrones en orbite équatoriale généralement coûteux, plutôt que de lancer des remplacements.