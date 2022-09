Le vaisseau spatial Juno de la NASA s’apprête à plonger follement près de Jupiter Moon Europa

Le vaisseau spatial Juno de la NASA est sur le point de se familiariser avec Europa, la lune de Jupiter. Il se prépare pour le survol le plus proche de la lune depuis des décennies. Jeudi, La NASA a détaillé les plans pour que la sonde recueille des données et des images lors d’une approche rapprochée prévue le jeudi 29 septembre.

Europa est un peu une célébrité du système solaire. C’est un monde glacé qui est un peu plus petit que la lune terrestre. Les chercheurs sont particulièrement intéressés par ce qui peut se cacher en dessous. “Les scientifiques pensent qu’un océan salé se trouve sous une coquille de glace de plusieurs kilomètres d’épaisseur, ce qui soulève des questions sur les conditions potentielles capables de soutenir la vie sous la surface d’Europe”, a déclaré la NASA.

Juno passera à moins de 222 miles (358 kilomètres) de la surface d’Europe. C’est à peu près la distance entre Washington, DC et New York. La NASA s’attend à ce qu’elle renvoie certaines des images de la plus haute résolution jamais prises de la lune intrigante.

Juno est arrivé en orbite de Jupiter en 2016 et s’est mérité un prolongation de mission en 2021 qui l’a chargé d’étudier les anneaux de la géante gazeuse et certaines de ses plus grandes lunes. Il a déjà fallu un regard sur la lune Ganymède et maintenant il est prêt à donner à Europa un peu de temps sous les projecteurs.

Nous pouvons nous attendre à des images KO, mais Juno sera également en mode de collecte de données complète. Les instruments du vaisseau spatial étudieront la composition et la température de la coquille glacée de la lune. Il cherchera également à en savoir plus sur l’ionosphère de la lune (une partie de son atmosphère) et sur la façon dont la lune interagit avec Jupiter.

Les scientifiques croisent les doigts pour que Juno puisse attraper l’un des geysers insaisissables de la lune. “Nous avons le bon équipement pour faire le travail, mais pour capturer un panache, il faudra beaucoup de chance”, a déclaré le chercheur principal de Juno, Scott Bolton. “Nous devons être au bon endroit au bon moment, mais si nous sommes si chanceux, c’est sûr que c’est un coup de circuit.”

Toutes ces nouvelles informations aideront la NASA à planifier son prochain Mission Europe Clipperqui cherchera à comprendre la capacité potentielle de la lune à héberger la vie dans ses griffes aqueuses.

La dernière fois qu’un vaisseau spatial s’est trouvé aussi près d’Europe, c’était en 2000, lorsque la mission Galileo s’est rapprochée de lui. Juno ne se contentera pas d’emporter seulement Ganymède et Europe. La lune Io sera la prochaine en ligne en 2023.