Le vaisseau spatial Juno de la NASA capture un éclair semblable à la Terre sur Jupiter

Les données obtenues par la sonde Juno de la NASA fournissent de nouvelles informations sur la façon dont les processus de foudre sur Jupiter sont similaires à ceux sur Terre malgré les différences dramatiques entre les deux planètes, selon les scientifiques.

Cachés sous les nuages ​​d’ammoniac brunâtre qui recouvrent Jupiter se trouvent des nuages ​​qui, comme sur Terre, sont constitués d’eau. Et comme sur Terre, des éclairs sont souvent générés dans ces nuages ​​– un spectacle étrange repéré par divers engins spatiaux, dont Juno, qui ont visité la plus grande planète de notre système solaire.

La Terre est un monde rocheux relativement petit. Jupiter, dont l’homonyme d’un ancien dieu romain lançait des éclairs, est une géante gazeuse si immense que toutes les autres planètes de notre système solaire pourraient parfaitement s’y intégrer, y compris plus de 1 300 Terres.

Exploitant cinq années de données haute résolution acquises par le récepteur radio de Juno alors que le vaisseau spatial orbite autour de Jupiter, les chercheurs ont découvert que les processus d’initiation de la foudre de la planète pulsent à un rythme similaire à celui observé à l’intérieur des nuages ​​sur notre planète. Les impulsions observées sur Jupiter sous forme d’éclairs ont été initiées avec des intervalles de temps d’environ une milliseconde, similaires aux orages sur Terre.

Cette illustration représente le vaisseau spatial Juno de la NASA à Jupiter. (NASA/JPL-Caltech)

La foudre est la source électrique naturelle la plus puissante sur Terre.

« La foudre est une décharge électrique, qui est initiée à l’intérieur des nuages ​​orageux. Les particules de glace et d’eau à l’intérieur du nuage se chargent par collisions et forment des couches de particules avec la charge de la même polarité », a déclaré la planétologue Ivana Kolmasova de l’Académie tchèque des sciences. ‘ Institut de physique atmosphérique de Prague, auteur principal de l’étude publiée cette semaine dans la revue Nature Communications.

« Par ce processus, un champ électrique énorme est établi et la décharge peut être initiée. Cette explication est quelque peu simplifiée car les scientifiques ne sont toujours pas complètement sûrs de ce qui se passe exactement à l’intérieur des nuages ​​orageux. »

La foudre dans le système solaire

L’existence d’éclairs sur Jupiter a été confirmée lorsque des émissions radio révélatrices à des fréquences audibles ont été enregistrées en 1979 par le vaisseau spatial Voyager 1 de la NASA alors qu’il s’aventurait à travers le système solaire.

Il a également été démontré que les autres planètes gazeuses du système solaire – Saturne, Uranus et Neptune – ont des éclairs. Il existe des preuves de la foudre dans les nuages ​​de la planète rocheuse Vénus, bien que ce soit encore un sujet de débat.

Cette image, tirée d’un film capturé par le vaisseau spatial Cassini de la NASA en 2010, montre des éclairs du côté nuit de Saturne clignotant dans un nuage éclairé par la lumière des anneaux de Saturne. (NASA/JPL-Caltech/SSI/Université de l’Iowa)

D’autres études ont détaillé d’autres similitudes dans les processus de foudre sur Jupiter et la Terre. Par exemple, les taux de foudre sur les deux planètes sont similaires, bien que la distribution de la foudre sur Jupiter diffère de celle de la Terre.

« Sur Terre, les régions tropicales sont les plus actives. La majorité de la foudre jovienne se produit dans les latitudes moyennes et aussi dans les régions polaires. Nous n’avons presque aucune activité de foudre près des pôles sur la Terre. Cela signifie que les conditions de formation des nuages ​​orageux joviaux et terrestres sont probablement très différents », a déclaré Kolmasova.

« Il y a eu quelques tentatives pour comparer la puissance de la foudre sur la base de mesures optiques et il a été conclu que la foudre sur Jupiter pourrait être comparable à la foudre terrestre la plus puissante. »

Kolmasova a noté que davantage d’analyses sont prévues.

Jupiter est composé principalement d’hydrogène et d’hélium, avec des traces d’autres gaz. Des rayures et quelques orages dominent l’apparence colorée de Jupiter, la cinquième planète à partir du soleil avec un diamètre d’environ 143 000 kilomètres.

Juno est en orbite autour de Jupiter depuis 2016, obtenant des informations sur son atmosphère, sa structure intérieure, son champ magnétique interne et la région qui l’entoure créée par son magnétisme interne.