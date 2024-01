Le vaisseau spatial japonais SLIM « Moon Sniper » se prépare pour un atterrissage lunaire historique

Inscrivez-vous à la newsletter scientifique Wonder Theory de CNN. Explorez l’univers avec des informations sur des découvertes fascinantes, des avancées scientifiques et bien plus encore..





CNN

—



Alors que la première mission américaine d’atterrisseur lunaire depuis des décennies se termine sans atteindre son objectif, un vaisseau spatial qui Japon lancé se rapproche de la Lune et se prépare à une tentative d’atterrissage historique.

L’atterrisseur intelligent pour enquêter sur la Lune, ou SLIM, de l’Agence japonaise d’exploration aérospatiale, devrait atterrir sur la surface lunaire à 10 h 20 HE vendredi ou à 0 h 20 samedi, heure normale du Japon. En cas de succès, l’atterrissage de SLIM marquera la première fois que le Japon placera un explorateur robotique sur la surface de la Lune – et en fera le troisième pays à réaliser un tel exploit au 21e siècle, et le cinquième pays à faire atterrir en douceur un vaisseau spatial sur la Lune depuis le Mission soviétique Luna 9 en 1966.

Le vaisseau spatial, également surnommé « Moon Sniper » pour sa technologie de précision, commencera sa descente vers la surface lunaire à 10 h HE. L’atterrissage sera diffusé en direct sur YouTube en japonais et en anglais.

“Le début de la décélération jusqu’à l’atterrissage sur la surface de la Lune devrait être 20 minutes de terreur haletantes et engourdissantes”, a déclaré Kenji Kushiki, chef de sous-projet de la mission SLIM, dans un communiqué. déclaration.

L’atterrisseur d’exploration à petite échelle est conçu pour démontrer un atterrissage « précis » à un endroit spécifique.

Autres alunissages, y compris Apollo de la NASA missions, ont atteint une précision extrême en atteignant une zone spécifique, mais la technologie de SLIM vise à apporter de la précision aux sondes robotiques qui sont peu coûteuses et légères. L’espoir, selon la JAXA, est que la technologie permettra au petit atterrisseur de cibler des sites spécifiques sur la lune, permettant ainsi à SLIM d’atterrir même sur des terrains rocheux et dangereux.

En cas de succès, la technologie pourrait permettre aux futures missions « d’atterrir sur des planètes encore plus rares en ressources que la Lune », selon l’agence spatiale.

“De nos jours, il y a eu une augmentation de la connaissance des objets astronomiques cibles et les détails qui devraient être étudiés sont devenus plus spécifiques, de sorte que des atterrissages de haute précision à proximité de la cible d’étude sont devenus nécessaires”, selon JAXA.

L’atterrisseur SLIM ciblera un site d’atterrissage qui ne s’étend que sur 100 mètres (328 pieds). à travers. En comparaison, l’atterrisseur lunaire Peregrine d’Astrobotic Technology – qui est devenu le premier atterrisseur lunaire américain à être lancé depuis plus de 50 ans – visait une zone d’atterrissage qui s’étendait sur quelques kilomètres avant qu’une fuite de carburant n’oblige le vaisseau spatial à abandonner sa mission.

Si SLIM manque cette fenêtre pour tenter un atterrissage, il aura une autre opportunité le 16 février.

JAXA L’atterrisseur lunaire SLIM de l’Agence japonaise d’exploration aérospatiale a été lancé à bord d’un lanceur H-IIA le 7 septembre 2023 depuis le centre spatial de Tanegashima.

L’atterrisseur SLIM lancé en septembre aux côtés du satellite XRISM (prononcé « crism »), également appelée mission d’imagerie et de spectroscopie aux rayons X, une mission conjointe entre la JAXA et la NASA. Après le lancement, SLIM a utilisé son propre système de propulsion pour se diriger vers la Lune. Le vaisseau spatial est entré avec succès sur une orbite lunaire de forme ovale le jour de Noël.

Depuis entrer sur une orbite qui passe les pôles nord et sud de la lune, l’atterrisseur se rapproche de plus en plus de la surface de la lune.

Si le vaisseau spatial atterrit avec succès, il étudiera brièvement la surface lunaire juste au sud d’une tache sombre sur la lune appelée la Mer de la Tranquillité, la région où Apollo 11 a atterri en 1969.

CNN/Getty Images/ISRO/lROC 1) Mer de tranquillité 2) Site d’atterrissage d’Apollo 11 3) le cratère Shioli que vise le tireur d’élite lunaire SLIM et 4) le site d’alunissage de Chandrayaan-3

Contrairement à d’autres missions robotiques récentes visant le pôle sud de la Lune, SLIM cible un site proche d’un petit cratère d’impact lunaire appelé Shioli, dans une plaine connue sous le nom de Mer de Nectar que les scientifiques soupçonnent d’avoir été formée par une ancienne activité volcanique. Là, il étudiera la composition des roches qui pourraient aider les scientifiques à découvrir les origines de la Lune.

“Un examen plus attentif de ces minéraux pourrait révéler des informations sur la structure et la formation intérieures de la Lune”, selon la JAXA. “Cependant, les sites d’éjectas de cratère sont généralement évités en raison de la difficulté d’atterrir dans une petite zone parsemée d’éjectas sur les côtés inclinés entourant un cratère.”

La sonde SLIM dispose d’une technologie de navigation basée sur la vision, que JAXA appelle « yeux intelligents ». Le vaisseau spatial capturera des photographies de la surface de la Lune à mesure qu’elle s’approche et localisera rapidement l’emplacement du véhicule sur des cartes préalablement tracées par les satellites lunaires, ajustant de manière autonome sa trajectoire lorsqu’il se dirigera vers l’atterrissage.

Kushiki a déclaré que dans ces derniers instants, l’atterrisseur SLIM sera constamment attiré vers la surface lunaire par la gravité de la lune, obligeant les moteurs du vaisseau spatial à tirer en continu.

“L’atterrissage est un jeu unique qui ne peut être annulé”, a-t-il ajouté.

La mission SLIM intervient dans le cadre d’une nouvelle poussée internationale visant à explorer la Lune.

Après les États-Unis, l’ex-Union soviétique et la Chine, l’Inde est devenue le quatrième pays à effectuer un atterrissage contrôlé sur la Lune lorsque son La mission Chandrayaan-3 est arrivée en août près du pôle sud lunaire.

Mais d’autres missions récentes ont mis en évidence à quel point un atterrissage en toute sécurité sur la surface lunaire peut être difficile. L’année dernière, une entreprise japonaise L’atterrisseur lunaire Hakuto-R d’Ispace est tombé de 4,8 kilomètres avant de s’écraser sur la lune lors d’une tentative d’atterrissage en avril. Une mission russe baptisée Luna-25 s’est également écrasée en août lors de la première tentative du pays de retourner sur la Lune depuis la chute de l’Union soviétique.

La mission Peregrine, qui a décollé le 8 janvier, a également marqué la première mission d’alunissage lancée depuis les États-Unis depuis des décennies, mais une fuite de carburant cruciale a contraint l’atterrisseur à abandonner ses objectifs quelques heures plus tard. Le vaisseau spatial devrait brûler lors de son retour dans l’atmosphère terrestre.

Une société privée, Astrobotic, a développé Peregrine pour la NASA. Un autre atterrisseur commercial américain, construit pour l’agence spatiale par la société Intuitive Machines, pourrait décoller dès la mi-février.

Chacune de ces récentes missions robotiques a ciblé une zone différente de la Lune, bien qu’une grande partie de cette course lunaire renouvelée se concentre autour du pôle sud. Les scientifiques soupçonnent que la région, dont certaines parties sont constamment ombragées, pourrait abriter des dépôts de glace d’eau. Ces ressources pourraient être filtrées en eau potable pour les astronautes lors de futures missions en équipage ou même converties en carburant pour fusée pour explorer plus profondément le cosmos.

Le pôle sud lunaire présente également un certain nombre de risques d’atterrissage avec des cratères et des rochers. Les futures missions devront pouvoir atterrir dans une zone étroite pour éviter ces caractéristiques, ce qui est l’une des raisons pour lesquelles la JAXA espère que la technologie d’atterrissage de précision de SLIM s’avérera efficace.

SLIM a également une conception légère qui pourrait être avantageuse lorsque les agences planifient des missions plus fréquentes et explorent des lunes autour d’autres planètes telles que Mars. Si SLIM réussit, affirme la JAXA, les missions passeront d’un « atterrissage où nous pouvons à un atterrissage où nous voulons ».