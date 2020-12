«Nous nous sommes formés et maintenant nous sommes parfaitement préparés. Je prie donc simplement pour que l’équipement qui n’a pas encore été utilisé fonctionne correctement et qu’il y ait du beau temps en Australie », a-t-il déclaré. « Nous avons tellement hâte d’y être. »

Les employés de JAXA ont installé des antennes paraboliques à divers endroits de la zone cible pour recevoir les signaux, tout en préparant également des radars marins, des drones et des hélicoptères pour aider à la recherche et à la récupération de la capsule en forme de pan de 40 cm de diamètre .

Les scientifiques disent croire que les échantillons, en particulier les échantillons prélevés sous la surface de l’astéroïde, contiennent des données précieuses non affectées par le rayonnement spatial et d’autres facteurs environnementaux. Ils s’intéressent particulièrement à l’analyse des matières organiques dans les échantillons.

Jusqu’à présent, sa mission a été un succès complet. Il a atterri deux fois sur Ryugu, malgré sa surface extrêmement rocheuse, et a réussi à collecter des données et des échantillons au cours des 1 an et demi passés près de Ryugu après son arrivée en juin 2018.