Vaisseau spatial japonais Hayabusa2 déposera une capsule sur une île australienne isolée avec des fragments d’astéroïdes six ans après le début de sa mission révolutionnaire. Les astéroïdes collectés pourraient éclairer la formation du système solaire et l’origine de la vie, selon les scientifiques.

La capsule prendra l’air de Woomera en Australie-Méridionale aux premières heures de dimanche. D’ici là, la sonde effectuera un aller-retour d’environ 6 milliards de km, comprenant deux courts arrêts à la surface d’un astéroïde en mouvement.

L’Agence japonaise d’exploration aérospatiale (Jaxa) a déclaré que le vaisseau spatial sans pilote lâcherait la capsule à une altitude d’environ 220 000 km.

Le retour de la capsule dimanche marque également l’apogée de la mission qui a quitté le centre spatial de Tanegashima dans le sud-ouest du Japon en décembre 2014. Hayabusa signifie faucon en japonais. La mission Hayabusa2 a atteint sa position stationnaire au-dessus de l’astéroïde Ryugu en juin 2018. Le vaisseau spatial a atteint cette position après avoir parcouru 3,2 milliards de km en orbite autour du soleil pendant plus de trois ans.

Selon un rapport de Le gardienAprès un bref atterrissage sur Ryugu, le Hayabusa2 a tiré une petite balle de tantale sur la surface de l’astéroïde pour soulever la poussière pour la collecte, avant de tirer vers sa position d’attente. Le vaisseau spatial a collecté les débris détachés avec un instrument appelé Sampler Horn suspendu à son abdomen.

Cinq mois plus tard, c’était le premier vaisseau spatial à effectuer un deuxième atterrissage, collectant des fragments de roche et de la terre délogés sous la surface de l’astéroïde vieux de 4,6 milliards d’années.

On pense que ces échantillons souterrains contiennent du carbone et de la matière organique qui sont dans le même état que lorsque le système solaire a été formé, car ils sont protégés du rayonnement spatial et d’autres facteurs environnementaux.

La capsule qui atteindra la Terre pourrait aider les scientifiques à percer certains des mystères profonds de notre univers.