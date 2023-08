Le vaisseau spatial indien se prépare à atterrir sur la lune lors de la deuxième tentative du pays en 4 ans

NEW DELHI (AP) – L’Inde comptait mercredi pour atterrir un vaisseau spatial près du pôle sud de la lune – un territoire inexploré qui, selon les scientifiques, pourrait contenir d’importantes réserves d’eau gelée et d’éléments précieux.

Un atterrisseur avec un rover à l’intérieur était en orbite avant de tenter de se poser sur la surface lunaire, créant une attente angoissante pour les scientifiques spatiaux indiens dans la ville méridionale de Bengaluru. L’Inde fait sa deuxième tentative en quatre ans pour rejoindre les États-Unis, l’Union soviétique et la Chine dans la réalisation de ce point de repère.

L’Inde est entrée de manière inattendue dans une course avec la Russie, qui avait prévu d’atterrir lundi son vaisseau spatial Luna-25 dans la même région lunaire. Mais Luna-25 s’est écrasé sur la lune après avoir tourné sur une orbite incontrôlée. Cela aurait été le premier alunissage russe réussi après une interruption de 47 ans. Le chef russe de la société spatiale contrôlée par l’État Roscosmos a attribué cet échec au manque d’expertise en raison de la longue pause dans la recherche lunaire qui a suivi la dernière mission soviétique sur la lune en 1976.

Le très attendu alunissage indien sera regardé alors que les gens se pressent autour des téléviseurs dans les bureaux, les magasins, les restaurants et les maisons. Des milliers de personnes ont prié mardi pour le succès de la mission avec des lampes à huile sur les rives du fleuve, des temples et des lieux religieux, dont la ville sainte de Varanasi, dans le nord de l’Inde.

Le Chandrayaan-3 de l’Inde – « vaisseau lunaire » en sanskrit – a décollé d’une rampe de lancement à Sriharikota, dans le sud de l’Inde, le 14 juillet, en direction de l’autre côté de la lune.

La mission fait suite à un effort raté il y a près de quatre ans pour faire atterrir un rover sur la surface lunaire pour mener des expériences scientifiques.

« La poursuite de l’exploration spatiale par l’Inde atteint une étape remarquable avec la mission imminente Chandrayaan-3, sur le point de réaliser un atterrissage en douceur sur la surface lunaire. Cette réalisation marque une avancée significative pour la science, l’ingénierie, la technologie et l’industrie indiennes, symbolisant les progrès de notre pays dans l’exploration spatiale », a déclaré l’Organisation indienne de recherche spatiale dans un communiqué.

Un atterrissage réussi de Chandrayaan-3 serait monumental pour alimenter la curiosité et susciter une passion pour l’exploration chez les jeunes, a déclaré l’organisation. « Cela génère un profond sentiment de fierté et d’unité alors que nous célébrons collectivement les prouesses de la science et de la technologie indiennes. Il contribuera à favoriser un environnement de recherche scientifique et d’innovation.

Le module atterrisseur et rover à six roues de Chandrayaan-3 est configuré avec des charges utiles qui fourniraient des données à la communauté scientifique sur les propriétés du sol et des roches lunaires, y compris les compositions chimiques et élémentaires.

La précédente tentative de l’Inde d’atterrir un vaisseau spatial robotique près du pôle sud peu exploré de la lune s’est soldée par un échec en 2019. Il est entré dans l’orbite lunaire mais a perdu le contact avec son atterrisseur, qui s’est écrasé lors de sa descente finale pour déployer un rover pour rechercher des signes de eau. Selon un rapport d’analyse de défaillance soumis à l’ISRO, le crash a été causé par un problème logiciel.

La mission de 140 millions de dollars en 2019 était destinée à étudier les cratères lunaires ombragés en permanence qui contiendraient des dépôts d’eau et ont été confirmés par la mission indienne de l’orbiteur Chandrayaan-1 en 2008.

L’ISRO dit avoir perfectionné l’art d’atteindre la lune, « mais c’est sur l’atterrissage que l’agence travaille ».

De nombreux pays et entreprises privées sont en course pour faire atterrir avec succès un vaisseau spatial sur la surface lunaire. En avril, le vaisseau spatial d’une société japonaise s’est apparemment écrasé alors qu’il tentait d’atterrir sur la lune. Une organisation à but non lucratif israélienne a tenté de réaliser un exploit similaire en 2019, mais son vaisseau spatial a été détruit à l’impact.

Alors que l’Inde, dotée de l’arme nucléaire, devient la cinquième économie mondiale, le gouvernement nationaliste du Premier ministre Narendra Modi est impatient de montrer les prouesses du pays en matière de sécurité et de technologie.

Ashok Sharma, Associated Press