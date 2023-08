Le vaisseau spatial indien Chandrayaan-3 atterrit sur la Lune dans le « cri de victoire d’une nouvelle Inde »

L’Indien Chandrayaan-3 a atterri avec succès sur la Lune.

Cet atterrissage est une première en Inde et constitue la première visite de la Terre au pôle sud de la Lune.

Il y a trois ans, un appareil précédent s’est écrasé.

Un vaisseau spatial indien est devenu mercredi le premier à atterrir sur le pôle sud accidenté et inexploré de la Lune, dans le cadre d’une mission considérée comme cruciale pour l’exploration lunaire et le statut de l’Inde en tant que puissance spatiale, quelques jours seulement après le crash d’un atterrisseur russe similaire.

« Ce moment est inoubliable. C’est phénoménal. C’est le cri de victoire d’une nouvelle Inde », a déclaré le Premier ministre Narendra Modi, qui a brandi le drapeau indien en regardant le débarquement depuis l’Afrique du Sud où il participe au sommet des BRICS.

Les scientifiques et les responsables se sont applaudis, acclamés et se sont embrassés lorsque le vaisseau spatial a atterri et les habitants de toute l’Inde ont éclaté en célébration, déclenchant des pétards et dansant dans les rues.

« L’Inde est sur la Lune », a déclaré S. Somanath, chef de l’Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO), alors que Chandrayaan-3 atterrissait, faisant de l’Inde le quatrième pays à réussir à poser un vaisseau spatial sur la Lune après les États-Unis, la Chine et l’ex-Union Soviétique.

L’ISRO a partagé des photos du vaisseau spatial montrant la surface de la lune ainsi que la jambe et l’ombre de l’atterrisseur.

Le terrain accidenté rend difficile l’atterrissage au pôle Sud, mais la glace de la région pourrait fournir du carburant, de l’oxygène et de l’eau potable pour les futures missions.

Félicitations de la Russie et des États-Unis

Le président russe Vladimir Poutine a félicité l’Inde dans un message à Modi publié sur le site Internet du Kremlin.

« Il s’agit d’un grand pas en avant dans l’exploration spatiale et, bien sûr, d’un témoignage des progrès impressionnants réalisés par l’Inde dans le domaine de la science et de la technologie », a-t-il déclaré.

L’administrateur de la NASA, Bill Nelson, a félicité l’ISRO pour l’atterrissage.

« Et félicitations à l’Inde pour avoir été le quatrième pays à réussir l’atterrissage en douceur d’un vaisseau spatial sur la Lune », a-t-il déclaré sur X, anciennement Twitter. « Nous sommes heureux d’être votre partenaire dans cette mission ! »

Il s’agit de la deuxième tentative de l’Inde d’atterrir sur la Lune et survient moins d’une semaine après l’échec de la mission russe Luna-25. Les gens de tout le pays étaient scotchés aux écrans de télévision et récitaient des prières alors que le vaisseau spatial approchait de la surface.

Près de 7 millions de personnes ont regardé la diffusion en direct sur YouTube.

« Véhicule lunaire »

Chandrayaan signifie « véhicule lunaire » en hindi et sanskrit. En 2019, la mission Chandrayaan-2 de l’ISRO a déployé avec succès un orbiteur, mais son atterrisseur s’est écrasé.

Le Chandrayaan-3 devrait rester fonctionnel pendant deux semaines, réalisant une série d’expériences, notamment une analyse au spectromètre de la composition minérale de la surface lunaire.

Le rover lunaire mettra quelques heures ou une journée à sortir du vaisseau spatial, a déclaré Somanath aux journalistes, ajoutant que l’atterrissage a donné à l’Inde la confiance nécessaire pour étendre sa portée à d’éventuels voyages vers Mars et Vénus.

L’Inde prévoit également de lancer une mission en septembre pour étudier le soleil, a indiqué Somanath. Un vol spatial habité est également prévu et, même si aucune date officielle n’a été annoncée, les préparatifs devraient être prêts d’ici 2024.

Cet atterrissage devrait renforcer la réputation de l’Inde en matière d’ingénierie spatiale compétitive. Le Chandrayaan-3 a été lancé avec un budget d’environ 6,15 milliards de roupies (74 millions de dollars), soit moins que le coût de production du thriller spatial hollywoodien « Gravity » de 2013.

« Atterrir sur le pôle Sud permettrait en fait à l’Inde d’explorer s’il y a de la glace d’eau sur la Lune. Et cela est très important pour les données cumulées et la science sur la géologie de la Lune », a déclaré Carla Filotico, associée et directrice générale du cabinet de conseil. Partenaires SpaceTec.

L’attente avant l’atterrissage était fébrile, avec des gros titres dans les journaux indiens et les chaînes d’information annonçant un compte à rebours avant l’atterrissage.

Des prières ont eu lieu dans les lieux de culte à travers le pays et les écoliers ont brandi le drapeau tricolore indien en attendant la projection en direct du débarquement.

Des enfants se sont rassemblés sur les rives du fleuve Ganga, considéré comme sacré par les hindous, pour prier pour un atterrissage en toute sécurité, et les mosquées ont offert des prières.

Dans un temple sikh, connu sous le nom de gurduwara, dans la capitale New Delhi, le ministre du Pétrole Hardeep Singh Puri a également offert des prières.

« L’Inde ne réalise pas seulement des progrès économiques, elle réalise également des progrès scientifiques et technologiques », a déclaré Puri aux journalistes.