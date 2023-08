Le vaisseau spatial indien Chandrayaan-3 atterrit près du pôle sud lunaire

L’Inde a posé un vaisseau spatial près du pôle sud de la Lune, un territoire inexploré qui, selon les scientifiques, pourrait contenir des réserves vitales d’eau gelée et d’éléments précieux, alors que le pays consolide ses prouesses croissantes dans l’espace et la technologie.

L’atterrisseur avec un rover à l’intérieur s’est posé sur la surface lunaire, suscitant des acclamations et des applaudissements parmi les scientifiques spatiaux qui l’observaient dans la ville de Bangalore, dans le sud de l’Inde.

Après une tentative ratée il y a près de quatre ans, l’Inde est entrée dans l’histoire en devenant le premier pays à se poser près du pôle sud et rejoint les États-Unis, l’Union soviétique et la Chine dans la réalisation d’un alunissage.

Des journalistes filment mercredi la retransmission en direct de l’atterrissage du vaisseau spatial Chandrayaan-3 sur la lune dans les installations du réseau de télémétrie, de suivi et de commande de l’ISRO à Bangalore, en Inde. (Aijaz Rahi/Associated Press)

Excités et anxieux, les habitants de toute l’Inde, qui abrite la plus grande population du monde, se sont rassemblés autour des téléviseurs dans les bureaux, les magasins, les restaurants et les maisons. Des milliers de personnes ont prié mardi pour le succès de la mission avec des lampes à huile sur les rives du fleuve, des temples et des lieux religieux, dont la ville sainte de Varanasi, dans le nord de l’Inde.

Le Chandrayaan-3 indien – « vaisseau lunaire » en sanskrit – a décollé d’une rampe de lancement à Sriharikota, dans le sud de l’Inde, le 14 juillet.

La mission fait progresser les ambitions spatiales de l’Inde

Avant l’atterrissage, l’Organisation indienne de recherche spatiale a déclaré plus tôt mercredi que « cette réalisation marque un pas en avant significatif pour la science, l’ingénierie, la technologie et l’industrie indiennes, symbolisant les progrès de notre nation dans l’exploration spatiale ».

Ils ont déclaré qu’un atterrissage réussi de Chandrayaan-3 serait monumental en attisant la curiosité et en suscitant une passion pour l’exploration chez les jeunes. « Cela génère un profond sentiment de fierté et d’unité alors que nous célébrons collectivement les prouesses de la science et de la technologie indiennes. Cela contribuera à favoriser un environnement de recherche scientifique et d’innovation », a déclaré l’organisation.