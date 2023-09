Le vaisseau spatial indien Aditya-L1 échappe avec succès à la sphère d’influence terrestre | Actualités technologiques

Le lancement d’Aditya-L1 par la fusée PSLV-C57 a été réalisé avec succès par l’ISRO le 2 septembre. (PTI)

L’ISRO a déclaré samedi que le vaisseau spatial Aditya-L1 avait parcouru une distance de 9,2 lakh km de la Terre, échappant avec succès à la sphère d’influence terrestre.

Il se dirige maintenant vers le point de Lagrange Soleil-Terre 1 (L1), a déclaré l’agence spatiale nationale basée à Bangalore dans un communiqué sur X, anciennement Twitter.

« C’est la deuxième fois consécutive que l’ISRO peut envoyer un vaisseau spatial en dehors de la sphère d’influence de la Terre, la première fois étant la mission Mars Orbiter », indique le communiqué.

L’ISRO a déclaré plus tôt ce mois-ci que le vaisseau spatial de la mission solaire Aditya-L1 avait commencé à collecter des données qui aideront les scientifiques à analyser le comportement des particules entourant la Terre.

Les données collectées autour de L1 fourniraient des informations sur l’origine, l’accélération et l’anisotropie du vent solaire et des phénomènes météorologiques spatiaux, indique-t-il.

Le lancement d’Aditya-L1 par la fusée PSLV-C57 a été réalisé avec succès par l’ISRO le 2 septembre.

Le vaisseau spatial Aditya-L1 transporte au total sept charges utiles différentes pour étudier le Soleil, dont quatre observeront la lumière du Soleil et les trois autres mesureront les paramètres in situ du plasma et des champs magnétiques.

Aditya-L1 sera placé sur une orbite de halo autour du point lagrangien 1 (L1), situé à 1,5 million de kilomètres de la Terre en direction du Soleil. Il tournera autour du Soleil avec la même position relative et pourra donc voir le Soleil en continu.