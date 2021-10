Le vaisseau spatial européen-japonais BepiColombo envoie ses premières images de Mercure

La sonde spatiale euro-japonaise BepiColombo a renvoyé ses premières images de Mercure, la planète la plus proche du Soleil, a annoncé samedi l’Agence spatiale européenne. Les images ont été obtenues près de trois ans après le lancement du vaisseau de mission sans pilote à bord d’une fusée Ariane 5. Les caméras attachées au BepiColombo ont fourni des images en noir et blanc, a indiqué l’ESA dans un communiqué. Mais alors que le vaisseau spatial arrivait du côté nuit de la planète, les conditions n’étaient « pas idéales » pour prendre des images à son approche la plus proche de la planète, à une altitude de 199 kilomètres (124 miles), donc la plus proche se situait à environ 1 000 km. La région illustrée fait partie de l’hémisphère nord de Mercure, y compris de grands cratères et une zone inondée par la lave il y a des milliards d’années.

Paris, France | AFP | samedi 02/10/2021 – 23:29 UTC+5 | 429 mots

La sonde spatiale euro-japonaise BepiColombo a renvoyé ses premières images de Mercure, la planète la plus proche du Soleil, a annoncé samedi l’Agence spatiale européenne.

Les images ont été obtenues près de trois ans après le lancement du vaisseau de mission sans pilote à bord d’une fusée Ariane 5.

Les caméras attachées au BepiColombo ont fourni des images en noir et blanc, a indiqué l’ESA dans un communiqué.

Mais lorsque le vaisseau spatial est arrivé du côté nocturne de la planète, les conditions n’étaient « pas idéales » pour prendre des images à son approche la plus proche de la planète, à une altitude de 199 kilomètres (124 miles), donc la plus proche se situait à environ 1 000 km.

La région illustrée fait partie de l’hémisphère nord de Mercure, comprenant de grands cratères et une zone inondée par la lave il y a des milliards d’années.

« Le survol a été impeccable du point de vue du vaisseau spatial, et c’est incroyable de voir enfin notre planète cible », a déclaré Elsa Montagnon, responsable des opérations du vaisseau spatial pour la mission.

La mission BepiColombo étudiera tous les aspects de cette mystérieuse planète intérieure, de son noyau aux processus de surface, en passant par le champ magnétique et l’exosphère, « pour mieux comprendre l’origine et l’évolution d’une planète proche de son étoile mère », a déclaré l’agence.

Mercure est également la seule planète rocheuse en orbite autour du Soleil à côté de la nôtre à avoir un champ magnétique.

Les champs magnétiques sont générés par un noyau liquide, mais étant donné sa taille, celui de Mercure devrait être devenu froid et solide, comme Mars l’a fait.

Cette anomalie pourrait être due à une caractéristique de la composition du noyau, quelque chose que les instruments de BepiColombo mesureront avec une précision beaucoup plus grande que cela n’a été possible jusqu’à présent.

À sa surface, Mercure est une planète d’extrêmes, oscillant entre des journées chaudes d’environ 430 degrés Celsius (plus de 800 degrés Fahrenheit) à des nuits très glaciales de moins 180C (moins 290F).

Ces jours et ces nuits durent près de trois mois terrestres chacun.

Des missions antérieures ont détecté des traces de glace dans les recoins les plus profonds des cratères polaires de la planète.

Les scientifiques spéculent que cela peut s’être accumulé à cause des comètes s’écrasant sur la surface de Mercure.

BepiColombo doit effectuer cinq autres survols de Mercure au cours d’une trajectoire complexe qui verra également le satellite survoler Vénus et la Terre.

Il n’a pas pu être envoyé directement sur Mercure, car l’attraction du Soleil est si forte qu’une énorme manœuvre de freinage serait nécessaire pour réussir le placement du satellite, nécessitant trop de carburant pour un vaisseau spatial de cette taille. La mission durera encore cinq ans environ.

La gravité exercée par la Terre et Vénus – connue sous le nom d’assistance gravitationnelle – lui permet de ralentir « naturellement » pendant son voyage.

