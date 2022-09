Le vaisseau spatial déviant les astéroïdes de la NASA s’écrase sur sa cible

CAP CANAVERAL, Floride –

Un vaisseau spatial de la NASA a percuté un astéroïde à une vitesse fulgurante lundi lors d’une répétition générale sans précédent pour le jour où un rocher tueur menace la Terre.

Le claquement galactique s’est produit sur un astéroïde inoffensif à 7 millions de miles (9,6 millions de kilomètres) de là, avec le vaisseau spatial nommé Dart labourant dans la roche spatiale à 14 000 mph (22 500 km/h). Les scientifiques s’attendaient à ce que l’impact creuse un cratère, projette des flots de roches et de terre dans l’espace et, surtout, modifie l’orbite de l’astéroïde.

“Nous avons un impact !” annonça Elena Adams de Mission Control, sautant de haut en bas et levant les bras vers le ciel.

Les télescopes du monde entier et de l’espace visaient le même point du ciel pour capturer le spectacle. Bien que l’impact ait été immédiatement évident – le signal radio de Dart a brusquement cessé – il faudra des jours, voire des semaines, pour déterminer à quel point la trajectoire de l’astéroïde a été modifiée.

“C’est maintenant que la science commence”, a déclaré Lori Glaze, directrice de la division des sciences planétaires de la NASA. “Maintenant, nous allons voir pour de vrai à quel point nous étions efficaces.”

La mission de 325 millions de dollars était la première tentative de déplacer la position d’un astéroïde ou de tout autre objet naturel dans l’espace.

“Quelle chose incroyable. Nous n’avions jamais eu cette capacité auparavant”, a noté Glaze.

Plus tôt dans la journée, l’administrateur de la NASA, Bill Nelson, a rappelé aux gens via Twitter que “non, ce n’est pas une intrigue cinématographique”. Il a ajouté dans une vidéo préenregistrée: “Nous l’avons tous vu dans des films comme ‘Armageddon’, mais les enjeux réels sont élevés.”

La cible de lundi : un astéroïde de 525 pieds (160 mètres) nommé Dimorphos. Il s’agit en fait d’une lune de Didymos, un jumeau en grec, un astéroïde à rotation rapide cinq fois plus gros qui a projeté le matériau qui a formé le partenaire junior.

Le couple tourne autour du soleil depuis des éternités sans menacer la Terre, ce qui en fait des candidats idéaux pour sauver le monde.

Lancé en novembre dernier, le Dart de la taille d’un distributeur automatique – abréviation de Double Asteroid Redirection Test – a navigué vers sa cible en utilisant une nouvelle technologie développée par le laboratoire de physique appliquée de l’Université Johns Hopkins, le constructeur d’engins spatiaux et le gestionnaire de mission.

La caméra embarquée de Dart, élément clé de ce système de navigation intelligent, a aperçu Dimorphos à peine une heure avant l’impact.

“Woo hoo”, s’est exclamé Adams, ingénieur des systèmes de mission à Johns Hopkins. “Nous voyons Dimorphos, si merveilleux, merveilleux.”

Avec une image renvoyée vers la Terre à chaque seconde, Adams et d’autres contrôleurs au sol à Laurel, dans le Maryland, ont observé avec un enthousiasme croissant Dimorphos se profiler de plus en plus dans le champ de vision aux côtés de son plus grand compagnon. En quelques minutes, Dimorphos était seul sur les photos ; il ressemblait à un citron gris géant, mais avec des rochers et des gravats à la surface. La dernière image se figea sur l’écran à la fin de la transmission radio.

Les contrôleurs de vol ont applaudi, se sont étreints et ont échangé des high fives. Leur mission terminée, l’équipe Dart est passée directement en mode célébration. Il n’y avait pas de chagrin sur la disparition du vaisseau spatial. “Il rencontre son destin”, a déclaré Betsy Congdon, chef mécanique de Johns Hopkins.

Un mini satellite a suivi quelques minutes derrière pour prendre des photos de l’impact. Le Cubesat italien est sorti de Dart il y a deux semaines.

Les scientifiques ont insisté sur le fait que Dart ne briserait pas Dimorphos. Le vaisseau spatial ne pesait que 1 260 livres (570 kilogrammes), contre 11 milliards de livres (5 milliards de kilogrammes) pour l’astéroïde. Mais cela devrait suffire à réduire son orbite de 11 heures et 55 minutes autour de Didymos.

L’impact devrait réduire de 10 minutes cela, mais les télescopes auront besoin de quelques jours à près d’un mois pour vérifier la nouvelle orbite. Le décalage orbital prévu de 1% pourrait ne pas sembler beaucoup, ont noté les scientifiques. Mais ils ont souligné que cela représenterait un changement significatif au fil des ans.

Les experts en défense planétaire préfèrent repousser un astéroïde ou une comète menaçant, avec suffisamment de temps, plutôt que de le faire exploser et de créer plusieurs morceaux qui pourraient pleuvoir sur Terre. Plusieurs impacteurs pourraient être nécessaires pour les gros rochers spatiaux ou une combinaison d’impacteurs et de soi-disant tracteurs à gravité, des dispositifs non encore inventés qui utiliseraient leur propre gravité pour tirer un astéroïde sur une orbite plus sûre.

“Les dinosaures n’avaient pas de programme spatial pour les aider à savoir ce qui allait arriver, mais nous si”, a déclaré Katherine Calvin, conseillère principale sur le climat à la NASA, faisant référence à l’extinction massive d’il y a 66 millions d’années qui aurait été causée par un impact majeur d’astéroïde. , éruptions volcaniques ou les deux.

La Fondation B612 à but non lucratif, dédiée à la protection de la Terre contre les frappes d’astéroïdes, fait pression pour des tests d’impact comme Dart depuis sa fondation par des astronautes et des physiciens il y a 20 ans. Mis à part l’exploit de lundi, le monde doit faire un meilleur travail pour identifier les innombrables roches spatiales qui se cachent là-bas, a averti le directeur exécutif de la fondation, Ed Lu, un ancien astronaute.

Selon la NASA, moins de la moitié des 25 000 objets géocroiseurs estimés dans la gamme mortelle de 460 pieds (140 mètres) ont été découverts. Et moins de 1% des millions d’astéroïdes plus petits, capables de blessures généralisées, sont connus.

L’observatoire Vera Rubin, en voie d’achèvement au Chili par la Fondation nationale des sciences et le Département américain de l’énergie, promet de révolutionner le domaine de la découverte d’astéroïdes, a noté Lu.

Trouver et suivre des astéroïdes, “C’est toujours le nom du jeu ici. C’est la chose qui doit arriver pour protéger la Terre”, a-t-il déclaré.

