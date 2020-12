Un test d’un prototype de fusée dans lequel Elon Musk rêve d’envoyer des gens sur Mars a volé à plusieurs kilomètres de haut mercredi. Mais en tentant d’atterrir, il a heurté le sol trop vite et a explosé.

Près du sol, il s’est redressé dans une orientation verticale et a tiré ses trois moteurs pour ralentir – mais pas assez. Lors de l’impact, il s’est désintégré en une boule de feu, laissant un nuage de fumée s’élever au-dessus du site d’essai.

C’était pourtant une avancée dans les efforts de développement de SpaceX. Les prototypes antérieurs se sont désintégrés sans jamais quitter le sol lors des tests qui ont simplement pompé des propulseurs liquides ultra froids dans les réservoirs de la fusée.

SpaceX a réussi dans le domaine du lancement et est désormais la société privée la plus précieuse au monde. Ses fusées Falcon 9 sont devenues une bête de somme dominante pour envoyer des satellites en orbite. Il transporte régulièrement des marchandises vers la Station spatiale internationale et y a transporté des astronautes de la NASA deux fois cette année, avec d’autres voyages prévus en 2021.