Le vaisseau spatial de SpaceX pourrait être lancé quelques semaines seulement après la première mission Artemis de la NASA

Il pourrait y avoir une énorme quantité d’histoires de voyages dans l’espace au cours des dernières semaines de 2022, car deux fusées tant attendues et révolutionnaires sont maintenant prêtes à effectuer leurs premiers voyages dans l’espace à quelques semaines d’intervalle.

La NASA dit il est convaincu que son nouveau système de lancement spatial et sa capsule Orion sont prêts pour le décollage le 14 novembre pour la mission sans équipage Artemis I autour de la lune, si la météo autour de la Floride coopère. Pendant ce temps, un autre véhicule que l’agence spatiale a adopté dans son programme Artemis pour ramener les humains sur la Lune – le Starship de SpaceX et Elon Musk – pourrait enfin voler au-delà des limites de l’atmosphère terrestre pour la première fois début décembre.

Les deux méga fusées ont mis des années à se fabriquer et sont prêtes à établir de nouvelles marques en matière de puissance et de capacité de levage. Si Artemis I décolle la semaine prochaine après plusieurs retards, elle deviendra la fusée opérationnelle la plus puissante au monde et la plus puissante de la NASA. Mais il pourrait être éclipsé quelques semaines plus tard par Starship et son booster Super Heavy, conçu pour fournir encore plus de poussée que le SLS.



Tout cela est au service de pousser les humains plus loin dans le système solaire, d’abord en établissant une base permanente sur la surface de la lune à travers une série de missions Artemis, puis sur Mars dans les années 2030. Le combo SLS / Orion et Starship joueront probablement un rôle dans la livraison d’infrastructures et d’astronautes sur la Lune au cours de la prochaine décennie. La NASA a sélectionné Starship comme système d’atterrissage humain pour le programme Artemis l’année dernière.

C’est le plan, de toute façon. Premièrement, ces deux véhicules doivent prouver qu’ils peuvent décoller. Nous avons vu le Le vaisseau vole haut dans l’atmosphère et revenir pour un atterrissage, mais il n’a pas encore visité l’espace, et le booster Super Heavy nécessaire pour se rendre sur la lune n’a pas quitté la surface.

Quant à Artemis I et SLS, la saga est beaucoup plus longue, avec un dépassement de budget et des années de retard. Des tentatives de lancement ces derniers mois ont été reculer par des problèmes de moteur, des fuites embêtantes et une visite grossière de l’ouragan Ian. La fusée a été ramenée à l’immense bâtiment d’assemblage de véhicules à Cap Canaveral pour être conservée et réparée. Maintenant c’est de retour sur la rampe de lancementet la NASA dit qu’elle est prête à être lancée juste après minuit ET le 14 novembre (21h07 PT le 13 novembre).

Pendant ce temps, Starship travaille sur une longue liste de tâches menant à son premier vol orbital.

“Pour le moment, le calendrier conduirait à un vol d’essai début décembre”, a déclaré Mark Kirasich de la NASA, qui supervise le développement d’Artemis. dit à un conseil consultatif le 31 octobre.

D’ici là, Starship doit encore effectuer un test de tir de ses moteurs et effectuer une “répétition en tenue humide” où le carburant est chargé dans la fusée et un faux compte à rebours est exécuté. SpaceX doit également encore obtenir sa licence de lancement auprès de la Federal Aviation Administration, qui a donné un feu vert conditionnel à Starship en juin, mais avec une longue liste de 75 modifications au plan qui devaient être effectuées en premier.

Le premier vol prévu de Starship sera considérablement plus court que celui d’Artemis I. Le système SpaceX décollera du Texas et effectuera un rapide voyage en orbite avant de plonger dans le Pacifique au large des côtes d’Hawaï. Artemis, quant à elle, devrait faire voler Orion de l’autre côté de la lune avant de revenir sur Terre.

La NASA prévoit de commencer sa couverture en direct du compte à rebours jusqu’au lancement d’Artemis I le 11 novembre avec un briefing de pré-lancement à 16 h 00 PT.