Mercredi, un vaisseau spatial chinois non équipé est entré en orbite autour de Mars après un voyage de 6-1 / 2 mois depuis la Terre, a déclaré l’agence spatiale chinoise, lors de la première mission indépendante du pays sur la planète rouge.

La sonde robotique a brûlé ses propulseurs pendant 15 minutes à 19h52 heure de Pékin (17h22 IST), a déclaré l’Administration spatiale nationale chinoise dans un communiqué, ralentissant le vaisseau spatial à une vitesse à laquelle il pourrait être capturé par le l’attraction de la gravité de Mars.

En mai ou juin, le Tianwen-1 tentera d’atterrir une capsule transportant un rover de 240 kg dans une descente rapide de sept minutes sur une plaine massive de l’hémisphère nord de Mars connue sous le nom d’Utopia Planitia. Si l’atterrissage est réussi, le rover à énergie solaire explorera la surface martienne pendant 90 jours, étudiant son sol et recherchant des signes de vie ancienne, y compris toute eau souterraine et glace à l’aide d’un radar pénétrant dans le sol.

Tianwen-1, ou «Questions au ciel», le nom d’un poème chinois écrit il y a deux millénaires, est la première mission indépendante de la Chine sur la planète après qu’une sonde co-lancée avec la Russie n’a pas réussi à quitter l’orbite terrestre en 2011.

La sonde est l’une des trois à atteindre Mars ce mois-ci. Le vaisseau spatial Hope lancé par les Émirats arabes unis est entré avec succès sur l’orbite de la planète mardi. Hope ne fera pas d’atterrissage mais orbitera autour de Mars en recueillant des données sur sa météo et son atmosphère. Tianwen-1 aura également un composant orbiteur surveillant l’atmosphère martienne avec une gamme d’instruments, y compris une caméra d’image haute résolution.

Les deux sondes rejoignent six autres engins spatiaux en orbite au-dessus de Mars lancés par la National Aeronautics and Space Administration (NASA), l’Agence spatiale européenne (ESA) et l’Inde.

Dans la mission la plus ambitieuse des États-Unis sur Mars, la sonde Perseverance d’une tonne devrait arriver le 18 février. Elle tentera immédiatement un atterrissage dans une dépression rocheuse aux falaises abruptes appelée Jezero Crater.

En surface, Perseverance recueillera des échantillons de roches pour une future mission. Deux autres rovers de la NASA – Curiosity et InSight – opèrent actuellement à la surface de la planète.