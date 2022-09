Une fusée Blue Origin a explosé peu après son lancement depuis le Texas

Un lancement spatial Blue Origin depuis le Texas lundi a terriblement mal tourné lorsque la fusée d’appoint a explosé peu de temps après le décollage. Personne n’a été blessé dans l’incident et la capsule transportant environ trois douzaines d’expériences a réussi à se détacher en toute sécurité. La société détenue par le magnat d’Amazon Jeff Bezos fait maintenant face à des retards dans ses vols touristiques suborbitaux dans l’attente d’une enquête gouvernementale.

Environ une minute et quatre secondes après le lancement de lundi, le booster New Shepard s’est allumé en orange puis a explosé. La capsule au sommet a évité la destruction, retombant d’une hauteur de 8,8 kilomètres pour atterrir au sol à l’aide de parachutes.

“Il semble que nous ayons rencontré une anomalie avec le vol d’aujourd’hui”, Erika Wagner de Blue Origin a déclaré lors du livestream de lancement après l’explosion. “Ce n’était pas prévu et nous n’avons pas encore de détails, mais notre capsule d’équipage a pu s’échapper avec succès.”

“Nous répondons à un problème ce matin sur notre site Launch Site One dans l’ouest du Texas”, l’entreprise tweeté environ une heure plus tard. “C’était une mission de charge utile sans astronautes à bord. Le système d’évacuation de la capsule a fonctionné comme prévu.

Échec du booster sur le vol sans équipage d’aujourd’hui. Système d’évacuation exécuté comme prévu. pic.twitter.com/xFDsUMONth — Origine bleue (@blueorigin) 12 septembre 2022

La mission, baptisée NS-23, transportait “36 charges utiles provenant d’universités, d’instituts de recherche et d’étudiants du monde entier”, dit Blue Origin. La moitié ont été parrainés par la NASA, selon AP. Les deux expériences attachées au propulseur ont été détruites dans l’explosion.

Il s’agissait du neuvième lancement de ce booster et de cette capsule particuliers, qui sont légèrement différents de ce que Blue Origin utilise pour son “touristique” voyages suborbitaux – dont le plus célèbre a emmené Bezos et l’acteur William Shatner aux confins de l’espace.

Jusqu’à présent, Blue Origin a embarqué 31 humains sur des fusées New Shepard, le plus récemment en août. Tous ses lancements ont été bloqués en attendant le résultat de l’enquête sur l’explosion, a déclaré la Federal Aviation Administration (FAA).

Le lancement de lundi a été retardé de près de deux semaines par le mauvais temps. L’incident de Blue Origin survient environ une semaine après que la NASA a annulé le lancement de sa mission lunaire Artemis 1 en raison d’une fuite de carburant.