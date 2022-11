Le vaisseau spatial Artemis 1 Orion de la NASA effectue le survol le plus proche de la Lune et capture des images époustouflantes

Le vaisseau spatial Orion non piloté de la NASA a effectué lundi son survol le plus proche de la lune. L’administrateur associé de la NASA pour le développement des systèmes d’exploration, James Free, a mentionné dans un tweet que le vaisseau spatial se trouvait à 81 miles au-dessus de la surface lunaire, voyageant à 5 102 miles par heure. C’était le sixième jour de la mission Artemis I et le vaisseau spatial Orion avait terminé avec succès sa quatrième correction de trajectoire orbitale. Le tweet disait : « Survol terminé ! La NASA Orion a effectué son survol le plus proche de la Lune ce matin, à 81 miles au-dessus de la surface lunaire, parcourant 5 102 mph. Avant le survol, nous avons effectué un survol propulsé vers l’extérieur, augmentant la vitesse à plus de 580 mph. Vérifiez le ici:

En regardant l’image partagée par James Free, un utilisateur social a commenté: “C’est incroyable à quel point la Terre est petite par rapport à la Lune, vous savez, elle est quatre fois plus grande et tout… attendez une minute”

« Quand je regarde la lune depuis la terre, elle est plus grande que ce point. La Terre est beaucoup plus grosse que la lune. Quelque chose ne va pas ici », a écrit un deuxième commentaire.

Un troisième utilisateur a commenté: «Avec aussi près que possible de la lune, il serait logique d’utiliser un objectif grand angle. Ceci, à son tour, capturerait tellement d’espace que la Terre semble petite dans le cadre. Cela ne signifie pas qu’il aurait semblé si petit à l’œil humain. Beaucoup d’autres ont qualifié l’image d'”impressionnante”.

Le vaisseau spatial Orion, qui n’a pas d’humains à bord, a terminé son survol motorisé sortant à 6 h 44 UTC (12 h 14 IST). Il a dépassé notre planète à environ 81 milles au-dessus de la surface à 6 h 57 UTC (12 h 27 IST). La vitesse du vaisseau spatial était de 2 128 milles à l’heure avant l’incendie et a augmenté à 5 102 milles à l’heure après l’incendie.

Après le survol sortant, à 7 h 37 UTC (13 h 07 IST), Orion est passé à environ 1 400 milles au-dessus du site d’atterrissage d’Apollo 11 à Tranquility Base, a rapporté la NASA. Il a également survolé le site Apollo 14 à environ 6 000 miles au-dessus de la surface et est finalement passé par le site Apollo 12 à une altitude d’environ 7 700 miles.

