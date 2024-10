Le vaisseau spatial à voile solaire de la NASA a une flèche courbée et continue de dégringoler en orbite terrestre (photo)

Le système de voile solaire composite avancé (ACS3) de la NASA, qui démontre la technologie, a une flèche courbée en orbite terrestre, comme le montre une photo récemment publiée.

Le vaisseau spatial ACS3 a été lancé le 23 avril pour tester des aspects clés de la navigation solaire, une stratégie de propulsion de nouvelle génération qui, selon la NASA, pourrait grandement faire progresser notre exploration du système solaire. Les voiles solaires exploitent l’élan des photons, utilisant leur poussée subtile mais constante pour naviguer dans les cieux comme un bateau dans l’océan, sans avoir besoin de propulseur.

L’objectif principal de l’ACS3 était de tester le déploiement des quatre bômes composites de l’engin, qui soutiennent sa voile captant la lumière de 860 pieds carrés (80 mètres carrés). Ces barrages flottants ont été déployés avec succès en août, mais leur configuration actuelle n’est pas exactement un manuel, ont révélé des responsables de la NASA dans une mise à jour mardi 22 octobre.

« Alors que la voile solaire s’est complètement déployée jusqu’à atteindre sa forme carrée, soit environ la moitié de la taille d’un court de tennis, l’équipe de mission évalue ce qui semble être une légère courbure dans l’une des quatre bômes. » la mise à jour lit.

« Cela s’est probablement produit lorsque les bômes et la voile ont été tendues vers le vaisseau spatial pendant le déploiement », ajoute-t-il. « L’analyse indique que la courbure pourrait s’être partiellement redressée au fil des semaines depuis le déploiement de la flèche, tandis que le vaisseau spatial dégringolait lentement. »

Cette chute a commencé lorsque l’équipe de mission a désactivé le système de contrôle d’attitude d’ACS3 – une décision intentionnelle prise « pour s’adapter à la dynamique changeante du vaisseau spatial à mesure que la voile se déployait ». Ce système n’a pas été réactivé, donc ACS3 continue de dégringoler lentement. Mais ce n’est pas grave, ont déclaré les responsables de la NASA – et ils ne sont pas non plus trop inquiets de la flèche courbée.

« L’équipe de mission prédit que la légère courbure de l’un des quatre barrages n’entravera pas la capacité du système avancé de voile solaire composite à exécuter ses manœuvres de navigation plus tard au cours de la démonstration technologique », ont écrit les responsables de l’agence dans la mise à jour de mardi.

Une illustration représentant le vaisseau spatial Advanced Composite Solar Sail System naviguant dans l’espace en utilisant l’énergie du soleil. (Crédit image : NASA/Aero Animation/Ben Schweighart)

La voile solaire en est encore à ses balbutiements, avec seulement quelques missions déjà prévues. Le vaisseau spatial japonais Ikaros a été le premier à déployer une voile solaire dans l’espace et à l’utiliser comme principal mode de propulsion – et Ikaros l’a fait dans l’espace interplanétaire, en route vers Vénus. (Ikaros a été lancé avec l’orbiteur japonais Akatsuki Venus en mai 2010.)

Le petit engin NanoSail-D de la NASA a déployé ses voiles en orbite terrestre fin 2010, et LightSail-2, une mission gérée par la Planetary Society à but non lucratif, a emboîté le pas en juillet 2019.

Le Cubesat Near-Earth Asteroid Scout de la NASA a été lancé en covoiturage lors de la mission lunaire Artemis 1 en novembre 2022. NEA Scout était censé se diriger vers un astéroïde, mais les membres de l’équipe de mission n’ont jamais établi de contact avec la petite sonde après le lancement.