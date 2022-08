Le vaisseau amiral de l’OTAN « tombe en panne » peu de temps après avoir quitté le port (rapport)

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le porte-avions de la Royal Navy HMS Prince of Wales, un navire amiral de l’OTAN, serait tombé en panne après avoir mis les voiles pour un déploiement de quatre mois aux États-Unis.

Dimanche, le navire de 3,5 milliards de dollars reste ancré près de l’île de Wight tandis que les responsables résolvent un problème mécanique.

Le HMS Prince of Wales, qui a été lancé pour la première fois en 2017, est tombé en panne peu de temps après avoir quitté Portsmouth samedi après-midi.

“Le HMS Prince of Wales reste dans la zone d’exercice de la côte sud tout en menant des enquêtes sur un problème mécanique émergent”, a déclaré un porte-parole de la Royal Navy. Journal de la défense britanniquequi a été le premier à signaler la panne.

Des sources ont déclaré au point de vente que des plongeurs avaient été envoyés pour examiner le problème et avaient signalé des dommages à l’arbre de transmission.

Le porte-avions devrait rester ancré pendant quelques jours pendant qu’il subit des réparations. Il reprendra ensuite son voyage vers l’Amérique du Nord où l’équipage du navire s’entraînera aux côtés de ses homologues américains et canadiens.

“Emmener le groupe de travail HMS Prince of Wales à travers l’Atlantique pour le reste de cette année repoussera non seulement les limites des opérations des transporteurs britanniques, mais renforcera nos relations de travail étroites avec notre allié le plus proche”, a déclaré le commandant, le capitaine Richard Hewitt. une déclaration.

Il a ajouté: “De l’exploitation des F35 Lightnings et des drones à l’accueil de l’Atlantic Future Forum, rien de tout cela ne serait possible sans les efforts des incroyables marins à bord, dont beaucoup en sont à leur premier déploiement avec la Royal Navy.”

Fox News a contacté la Royal Air Force pour des mises à jour.