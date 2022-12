Le vainqueur strict “révélé” une semaine avant la finale de l’émission, disent les fans – affirmant que la star est la “favorite des juges”

LE gagnant de Strictly Come Dancing a été «révélé» une semaine avant la finale du spectacle, selon les fans.

La star de Countryfile Hamza Yassin a été laissée en larmes alors qu’il a stupéfié les juges avec deux performances à couper le souffle hier soir.

Les fans pensent que le gagnant de l’émission a été révélé avant la finale[/caption]

Et maintenant, certains fans pensent qu’il va gagner le spectacle et prétendent qu’il est le favori des «juges».

Une personne a écrit: “Seules Molly et Fleur ont bien performé ce soir, les autres ont tâtonné (bien que nous devions prétendre que Hamza ne l’a pas fait parce qu’il est le gagnant cloué).”

Une autre personne a déclaré: “Awww Hamza est si gentil que je l’aime. Mon gagnant.

Un troisième a partagé : « Hamza est le gagnant », et un quatrième a accepté en écrivant : « HAMZA MON GAGNANT POUR TOUJOURS !!! Dieu qui m’a fait pleurer !!!”

Un autre commentaire disait: “Bon Charleston de Hamza, le meilleur de la série jusqu’à présent, je ne suis pas sûr, les juges l’ont évidemment comme gagnant.”

Quelqu’un d’autre a écrit: “Hamza est mon favori absolu depuis le début.”

Il a également été nommé par les lecteurs de Sun comme leur gagnant le mois dernier.

Hamza, qui est connu pour son rôle de Ranger Hamza sur CBeebies, a marqué 39 points de la part des juges lors de sa première routine, un Charleston to Pencil Full of Lead de Paolo Nutini.

Pour sa deuxième danse, les juges lui ont attribué 37, pour sa valse sur What The World Needs Now de Burt Bacharach.

Et les bookmakers pensent aussi que Hamza va gagner Strictly la semaine prochaine.

Les recherches de BonusCodeBets ont analysé les caractéristiques de tous les gagnants précédents et ont révélé que Hamza est le plus susceptible de remporter le trophée Glitterball de cette année.

Selon les données historiques, le profil gagnant le plus probable est celui d’un présentateur de télévision masculin de 32 ans, avec Hamza Yassin, le leader de Countryfile, qui convient parfaitement.

Auparavant dans la série, certains ont critiqué les juges pour avoir “surmarqué” Hamza.





Les téléspectateurs de BBC One ont été frustrés que le favori de l’émission, Hamza Yassin, ait marqué 37 points au cours de la semaine 10, malgré le fait que les fans aient déclaré que la performance n’était pas à la hauteur.

Un fan frustré a écrit: “#Strictly vraiment vraiment ce spectacle est un correctif comment va Hamza, jamais dans les deux derniers! Je pensais qu’il était terrible hier soir.

Un autre a fait écho: «Je ne peux pas croire que Hamza n’était pas dans la danse. Sa danse était horrible. Cela semble juste être une solution lorsque la BBC ne montre que les belles remarques des juges #Strictly »

Un troisième a convenu: “#Strictly Oh, c’est une blague complète. Deux 10 pour ça ?? Il n’a rien fait ! Elle a fait tout le travail. Solution sanglante pour le faire gagner sûrement.

Hamza a séduit les fans et les juges avec ses deux performances hier soir[/caption]