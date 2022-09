Le vainqueur russe envoie un message “sarcastique” à la foule new-yorkaise (VIDEO)

Karen Khachanov a semblé diriger une barbe à peine voilée vers les fans de l’US Open

L’as russe Karen Khachanov a été accusé d’avoir attaqué les fans de l’US Open après sa victoire épique en quart de finale contre Nick Kyrgios devant une foule new-yorkaise qui soutenait massivement l’Australien.

Khachanov a réservé une place dans une toute première demi-finale du Grand Chelem en battant Kyrgios dans une bagarre en cinq sets au stade Arthur Ashe, remportant 7-5 4-6 7-5 6-7 (3) 6-4 dans un concours qui terminé aux petites heures du mercredi matin à Flushing Meadows.

Le Russe a gardé son sang-froid contre un homme que beaucoup avaient désigné comme le favori pour le titre après que Kyrgios eut battu le champion en titre et numéro un mondial Daniil Medvedev au tour précédent.

Kyrgios, 27 ans, a été rugi par la majorité de la foule contre Khachanov alors qu’ils lapaient sa marque de tennis typiquement divertissante, bien que le match ait de nouveau été gâché par des explosions de feu alors que Kyrgios dirigeait sa colère contre les membres de son équipe de soutien et en effaçait plusieurs. raquettes – dont deux à la fin du match.

Prenant apparemment note de quel côté se trouvait la foule, Khachanov a déclaré lors de son entretien sur le terrain : “Je l’ai fait. Je l’ai fait les gars. Merci. Ouais, je veux dire, maintenant vous me donnez un peu d’amour, merci les gars, j’apprécie.

“Merci. C’était un match de fou. Je m’attendais à ce que ce soit comme ça. Je suis prêt à courir, à me battre, à jouer cinq sets. Nous avons rejoué pendant près de quatre heures et c’est la seule façon de battre Nick, je pense.

US Open MS QF : Pendant ce temps, je suis venu au match juste pour ça de Karen Khachanov (thx tl) : "Je l'ai fait. Je l'ai fait les gars, merci. Maintenant, vous m'applaudissez. Merci les gars, j'apprécie." 🙏👋

Certains fans et experts ont immédiatement étiqueté les commentaires “sarcastique” et “langue dans la joue” – avec des affirmations selon lesquelles Khachanov faisait écho à la tristement célèbre bataille de course de son compatriote Medvedev avec la foule de New York en route vers la finale en 2019.

Interrogé lors de sa conférence de presse d’après-match sur la foule fervente soutenant Kyrgios, Khachanov a déclaré qu’il l’avait anticipé.

“J’étais préparé, je m’attendais à ce que la foule soit plus pour lui, qu’il soit le favori à leurs yeux. Je ne m’énerve pas pour ça », dit la graine numéro 27.

“J’ai joué Rafa [Nadal] en 2018, c’était assez similaire, donc je savais à quoi m’attendre, ce que je devais faire, pour rester concentré et livrer un bon match, et c’est ce que j’ai fait.

Kyrgios a explosé après avoir perdu le match, martelant deux raquettes sur le terrain après avoir laissé passer ce que beaucoup ont présenté comme une occasion en or de remporter un premier titre du Grand Chelem après avoir échoué de justesse à Wimbledon en juillet.

“Je ressens la douleur pour lui” Khachanov a parlé des scènes inflammables alors que des débris de raquette jonchaient le terrain.

Le président de la Fédération russe de tennis, Shamil Tarpischev, a également noté la nature unilatérale de la foule, déclarant à RIA Novosti : “Toute la foule à New York était enracinée contre notre joueur, même si Karen ne leur a pas donné une seule raison de le faire pendant tout le match. Pas un geste, rien que le public pourrait ne pas aimer. »

“La tendance générale était claire – ils se sont enracinés pour l’Australien. Mais psychologiquement et moralement, Karen a joué le jeu pendant cinq sets », ajouta Tarpischev.

Médaillé d’argent olympique à Tokyo l’été dernier, Khachanov est désormais sur un nouveau territoire lors d’un Grand Chelem après avoir perdu ses deux précédents quarts de finale à Roland-Garros en 2019 et à Wimbledon en 2021.

Pour progresser davantage à New York, il devra réussir une autre surprise contre le Norvégien Casper Ruud, cinquième tête de série, qui a battu l’Italien Matteo Berrettini en deux sets en quart de finale.

Ruud, 23 ans, vise un premier titre du Grand Chelem après avoir fait la finale de Roland-Garros plus tôt cette saison, et sait qu’atteindre la pièce maîtresse de dimanche à New York pourrait également le voir se hisser au sommet du classement mondial ATP.

« Y aura-t-il assez de force pour la demi-finale, c’est toujours une question. En demi-finale, la psychologie vient au premier plan », Tarpischev a parlé de la bagarre à venir.

Khachanov lui-même a déclaré qu’il était fier de ses réalisations jusqu’à présent, déclarant aux médias : “C’est un pas de plus en avant, je suis vraiment content d’avoir pu le faire.”

Khachanov et Ruud devraient se rencontrer vendredi dans leur bataille pour une place en finale.