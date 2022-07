Le vainqueur en série Wiegman aide l’Angleterre à “changer la société” lors du triomphe de l’Euro

Wembley (Royaume-Uni) (AFP) – La sélectionneuse féminine anglaise Sarina Wiegman a salué l’impact que ses joueuses ont eu sur l’évolution des perceptions au-delà du terrain après que les Lionnes ont remporté un tournoi majeur pour la première fois à l’Euro 2022.

Devant une foule record de 87 000 personnes à Wembley pour un match de championnat d’Europe, les hôtes ont été poussés au-delà de la ligne pour battre l’Allemagne 2-1 après prolongation.

“Gagner est ce pour quoi nous sommes ici, nous essayons de gagner et de faire notre travail aussi bien que possible”, a déclaré Wiegman. “Mais grâce au football, vous pouvez apporter de petits changements dans la société et c’est ce que nous espérons.”

La reine Elizabeth II était parmi celles qui ont rendu hommage à l’équipe d’Angleterre pour avoir fourni “une inspiration aux filles et aux femmes d’aujourd’hui et aux générations futures”.

Chloe Kelly et Ella Toone sont devenues des héroïnes nationales en sortant du banc pour marquer les buts car ce n’était pas la première fois du tournoi, les remplacements de Wiegman ont changé le cours du match.

Cinq ans après avoir mené ses Pays-Bas natals à leur percée sur la scène internationale dans le jeu féminin à l’Euro 2017, Wiegman a répété l’astuce pour inspirer une autre nation natale.

Entre-temps, l’ancien professeur d’éducation physique a également mené les Néerlandais à la finale de la Coupe du monde 2019.

Ses engagements à emmener les Pays-Bas aux Jeux olympiques de Tokyo l’année dernière ont obligé l’Angleterre à attendre plus d’un an entre sa nomination en août 2020 et son premier match en charge en septembre de l’année dernière. Vingt matchs après le début de son règne, l’Angleterre n’a pas encore goûté à la défaite.

“Quand j’ai accepté le poste, vous espérez une chose, nous savions qu’il y avait de la qualité et un si grand potentiel dans ce pays”, a-t-elle ajouté. « Mon défi était de réunir des gens d’un autre pays et ça a marché. C’est quelque chose dont on rêve et qu’on espère.

– Message puissant –

La capacité de Wiegman à favoriser un esprit d’équipe capable de capturer le cœur d’une nation était encore plus remarquable lorsqu’elle a révélé que sa sœur était décédée avant le tournoi.

“J’embrasse ce petit brassard qui appartenait à ma sœur et ma sœur est décédée pendant nos camps de préparation”, a-t-elle déclaré. “C’est vraiment un gros raté parce que c’est ma compagne, mais je pense qu’elle était là, je pense qu’elle était sur la barre transversale.

« Elle aurait été ici. Elle est allée à chaque match donc elle aurait été vraiment fière de moi et j’étais vraiment fier d’elle aussi.

Les footballeuses anglaises sont désormais la fierté de la nation et ont un message puissant à partager sur l’évolution des perceptions.

“Pour chaque changement de jugement ou de perception ou pour ouvrir les yeux de quelqu’un qui considère les femmes comme quelqu’un ayant le potentiel d’être égal à son homologue masculin, je pense que cela change la société”, a déclaré la capitaine anglaise Leah Williamson.

“Les progrès que nous faisons peuvent avoir un impact sur tout le monde à cette échelle plus large.”

La prochaine étape sur le terrain pour les Lionnes est la Coupe du monde de l’année prochaine, Wiegman se méfiant déjà des attentes “passant par le toit”.

Mais leur plan immédiat est une grande fête avec un défilé de la victoire prévu lundi à Trafalgar Square à Londres.

Après 56 ans d’attente pour remporter un tournoi majeur, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, l’Angleterre a gagné le droit de se délecter du football qui revient enfin à la maison.