L’AC Milan a arraché un vainqueur du temps d’arrêt avec une tête de Theo Hernandez pour battre la Lazio 3-2 à domicile et rester en tête de la Serie A mercredi après que les visiteurs avaient déjà riposté à deux buts derrière.

Hernandez a marqué sur corner à la 92e minute pour quitter Milan, toujours invaincu cette saison, en tête de la Serie A avec 34 points, un devant l’Inter Milan qui avait déjà remporté 2-1 à Vérone pour leur septième victoire consécutive en championnat.

Milan avait pris les devants 2-0 en moins de 20 minutes grâce à une tête d’Ante Rebic et une pénalité de Hakan Calhanoglu avant que Luis Alberto ne recule et Ciro Immobile égalise à la 59e minute.

La victoire de Milan a été d’autant plus impressionnante qu’il manquait plusieurs joueurs clés, dont l’attaquant talismanique Zlatan Ibrahimovic, le défenseur Simon Kjaer et le milieu de terrain Ismael Bennacer.

Malgré tout, l’entraîneur Stefano Pioli a minimisé les discussions sur la victoire d’un premier titre de Serie A depuis 2011 et a abordé le sujet sur la pointe des pieds.

« Je continue à garder un faible enthousiasme pour cela, la Juventus et l’Inter sont les favoris du Scudetto », a-t-il déclaré. «Il faut tenir compte des investissements réalisés par les équipes respectives, de l’histoire des joueurs et des championnats.

«Si la table était toujours comme ça en avril, nous penserions différemment. Pensons maintenant à gagner chaque match, puis nous verrons où nous pouvons en arriver. »

Rebic a mis Milan en tête à la 10e minute avec une tête en boucle sur un centre de Calhanoglu et les hôtes sont allés plus loin sept minutes plus tard. Patric a renversé Rebic dans la zone, l’arbitre a accordé un penalty et Calhanoglu s’est converti.

La Lazio a également reçu un penalty à la suite d’un examen VAR après que Joaquin Correa ait été trébuché par Pierre Kalulu à la 28e minute. Immobile a intensifié et a vu son coup de pied sauvé par Gianluigi Donnarumma mais Luis Alberto a cassé le rebond.

La Lazio a égalisé avec un but de marque juste avant l’heure alors que Sergej Milinkovic-Savic a lancé un ballon au-dessus de la défense milanaise et Immobile l’a rencontré avec une volée inclinée pour son neuvième but en championnat de la saison.

La Lazio semblait capable de gagner le match, mais c’est Milan qui a volé les points alors que Hernandez a poursuivi son excellente saison en attrapant le vainqueur avec presque la dernière touche du match.