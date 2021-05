Le vainqueur du temps d’arrêt d’Alisson maintient les quatre meilleurs espoirs de Liverpool en vie dans une performance de 8/10

Liverpool a battu West Bromwich Albion en Premier League 2-1 dimanche après une tête en retard remarquable du gardien Alisson.

West Brom a pris une avance de choc après seulement 15 minutes, lorsque le retour Hal Robson-Kanu a profité d’une erreur de Rhys Williams pour enrouler le ballon dans le coin le plus éloigné du filet de Liverpool. La parité a été rétablie peu de temps après, le prétendant au Soulier d’Or Mohamed Salah tirant cliniquement à domicile.

À partir de là, Liverpool a commencé à établir le contrôle et à avancer à la recherche d’un but gagnant. De nouvelles chances sont tombées pour Salah et Roberto Firmino, mais à la fin, c’est Alisson qui est rentré à la maison après un corner pour garder les quatre meilleurs espoirs de Liverpool en vie.

Positifs

Le côté voyageur a montré un bon esprit pour revenir dans le match après avoir marqué un but derrière. Comme c’est souvent le cas, Salah a été l’instigateur de la tentative de retour, son objectif sans regard nivelant finalement le jeu. Il faut féliciter les milieux de terrain de Liverpool, qui sont restés patients face à une ligne de fond obstinée de West Brom.

Négatifs

West Brom était très clairement déterminé à perturber Liverpool avec un barrage de centres et de coups de pied arrêtés. Ils ont eu un certain succès avec cela, car Alisson avait souvent du mal à frapper efficacement des centres loin de son but. L’équipe de Sam Allardyce a également réussi à exposer le jeune couple d’arrière central de Liverpool de Williams et Nathaniel Phillips, qui ont souvent été traînés hors de leur position par des mouvements intelligents. Cela a permis à Robson-Kanu de donner à West Brom une avance en première période, à partir de laquelle les Reds étaient toujours à la poursuite du match.

Note du manager sur 10

7 — En termes de sélection d’équipe, Jurgen Klopp s’est finalement retrouvé avec très peu d’options alternatives avec de nouvelles blessures comme Diogo Jota et Ozan Kabak. Néanmoins, il a choisi de jumeler à nouveau Williams avec Phillips à l’arrière central, plutôt que de rappeler Fabinho dans les quatre derniers. Cela a presque coûté son côté, car Williams étant traîné hors de sa position, il a laissé de la place à Robson-Kanu pour marquer en première mi-temps. Klopp a choisi de présenter Xherdan Shaqiri à l’heure, l’international suisse paraissant animé dès le départ.

Notes des joueurs (1-10; 10 = meilleur, les joueurs introduits après 70 minutes ne reçoivent aucune note):

GK Alisson, 8 ans – Il est devenu le premier gardien de but à marquer en Premier League cette saison, après avoir dirigé cliniquement le coin d’Andrew Robertson dans le filet de West Brom avec une tête de balle. Un moment incroyable de la part du Brésilien, dont la tenue à l’autre bout n’était pas trop mal non plus.

DF Trent Alexander-Arnold, 7 ans – Excellent encore une fois pour Liverpool, après ses exploits à Old Trafford la dernière fois. L’arrière droit s’est très bien associé à Salah sur la droite et a choisi ses coéquipiers avec une poignée de passes scandaleuses.

DF Nathaniel Phillips, 5 ans – Semblait accompli dans les airs, mais a eu un peu de mal avec les courses derrière la défense. Était également du gaspillage à l’autre bout, après avoir été incapable de guider ses en-têtes sur la cible.

Le vainqueur du temps d’arrêt d’Alisson à West Brom a maintenu les quatre meilleurs espoirs de Liverpool en vie. Images Rui Vieira / PA via Getty Images

DF Rhys Williams, 5 ans – A commis l’erreur coûteuse qui a conduit au premier but de West Brom, après avoir été traîné hors de sa position. Il n’avait généralement pas l’air à l’aise, sa mobilité causant un certain nombre de problèmes tout au long.

DF Andrew Robertson, 6 ans – Un affichage énergique, bien que légèrement décevant, de l’international écossais, qui n’a pas efficacement remplacé Williams pour empêcher le but de West Brom. Sa traversée était également légèrement décalée ce jour-là, mais il a compensé cela en aidant le vainqueur de Liverpool.

MF Fabinho, 6 ans – A bien patrouillé le milieu de terrain et a rarement donné le ballon, bien que sa propension aux fautes ait finalement conduit à une réservation.

MF Curtis Jones, 6 ans – Le diplômé de l’académie a été fortement impliqué dans le jeu de construction de l’équipe adverse. Il a montré des lueurs de qualité mais a été largement frustré en première période.

MF Thiago, 8 ans – Il a fallu un peu de temps à l’international espagnol pour s’installer, mais une fois qu’il l’a fait, Liverpool a commencé à contrôler les procédures. Son jeu de passes et de liaison avec les trois attaquants a causé de nombreux problèmes aux défenseurs d’Albion, contribuant à inverser la tendance en faveur des invités.

FW Roberto Firmino, 6 ans – Vif mais gaspilleur dans les moments clés, car trop souvent son premier contact l’a laissé tomber. L’attaquant brésilien a été exceptionnel contre Manchester United en milieu de semaine, mais n’a pas pu maintenir une telle forme ce soir-là.

FW Mohamed Salah, 7 ans – A marqué son 22e but de la saison en Premier League après une arrivée instinctive de l’extérieur de la surface de West Brom. Ce fut un moment de qualité suprême qui a ramené Liverpool dans le match après un départ très lent.

FW Sadio Mane, 7 ans – Alors que l’attaquant sénégalais faisait parfois du gaspillage, son industrie et son travail défensif ne devraient pas passer inaperçus. Après tout, c’est l’interception initiale de Mane qui a conduit à l’égalisation précoce de Salah.

Substituts

MF Xherdan Shaqiri, 6 ans – Remplacé Jones à l’heure, reprenant là où le jeune s’était arrêté en termes de passes et offrant toujours le ballon au centre.

MF Georginio Wijnaldum, N / R – Entré pendant les 10 dernières minutes alors que Liverpool recherchait un vainqueur tardif.