Le vainqueur du “Héros de la Ligue”, Greg Stewart, quitte le Jamshedpur FC FC pour Mumbai City

Le Mumbai City FC a signé Greg Stewart du Jamshedpur FC pour un contrat de deux ans qui le maintient au club jusqu’en mai 2024, a annoncé le club mardi.

Le joueur de 32 ans, qui a remporté le prix “Héros de la Ligue” la saison dernière, a été le point culminant du triomphe du League Winners’ Shield du Jamshedpur FC lors de la campagne 2021-22 – sa première incursion en dehors de la Grande-Bretagne.

Stewart a été directement impliqué dans 20 des 43 buts inscrits par Jamshedpur (10 buts et 10 passes décisives) et a été le joueur avec le plus de passes décisives la saison dernière. Le footballeur polyvalent a également été élu “Héros de la Ligue” lors de sa première campagne ISL.

Né à Stirling, en Écosse, Stewart a commencé sa carrière de jeune à la Rangers ‘Academy, puis à la formation des jeunes du Heart of Midlothian avant de faire ses débuts seniors pour Cowdenbeath, passant quatre saisons au club.

Il a ensuite rejoint le Dundee FC en 2014 dans un mouvement de carrière décisif, faisant partie de la liste restreinte du prix du joueur de l’année des joueurs PFA Scotland deux fois de suite en 2015 et 2016.

En 2016, il a rejoint le club de championnat anglais de Birmingham City, où il a également bénéficié de périodes de prêt à Aberdeen et Kilmarnock.

Après avoir passé trois saisons à Birmingham, Stewart a finalement obtenu un transfert aux Rangers en 2019, où il était un membre clé de l’équipe de Steven Gerrard. Ses contributions ont aidé les Rangers à remporter un titre historique de Premiership écossaise lors de la saison 2020-21.

« Je suis ravi d’être ici à Mumbai City. Le club a défini ses plans et ses ambitions dès le départ et je pense que rejoindre Mumbai City est le bon pas en avant pour poursuivre mon voyage en Inde. Le club et l’entraîneur Des Buckingham ont l’intention de s’appuyer sur ce qui a été une saison mémorable pour Mumbai City la dernière fois, y compris une solide performance en Ligue des champions de l’AFC, et je pense que nous pouvons ajouter au succès que le club a connu dans un passé récent. », a déclaré Stewart après avoir mis la plume sur papier.

“Greg est un joueur extrêmement talentueux qui l’a démontré à de nombreuses reprises la saison dernière et pouvoir le faire entrer dans notre groupe est quelque chose qui me passionne. Il est capable de jouer en tant qu’attaquant ainsi qu’en tant que milieu de terrain plus offensif, non seulement en amenant les gens dans le jeu autour de lui, mais également en mesure de transformer des matchs par lui-même dans des moments clés », a déclaré Des Buckingham, entraîneur-chef du Mumbai City FC, sur la nouvelle signature.

