Le vainqueur du défunt Luis Suarez place l’Atletico Madrid au bord du titre de la Liga – Tour d’horizon européen | Actualités du football

Le vainqueur à la 88e minute de Luis Suarez contre Osasuna a laissé l’Atletico Madrid sur le point de décrocher le titre de LaLiga pour la deuxième fois seulement depuis 1996.

L’équipe de Diego Simeone observait une défaite choc après qu’Ante Budimir ait dirigé les visiteurs devant à seulement 14 minutes de la fin.

Mais le remplaçant Renan Lodi a marqué pour l’Atletico à la 82e minute avant le dernier décideur de Suarez.

L’Atletico, qui était champion en 2014 sous Simeone, se dirigera vers le dernier tour de matches dimanche prochain avec un avantage de deux points sur le Real Madrid en deuxième position.

Real Madrid gardé en vie leurs espoirs de conserver leur titre après une victoire 1-0 à Athletic Bilbao, Nacho Fernandez marquant le seul but du match au milieu de la seconde période. Le vrai hôte Villarreal le dernier jour, tandis que l’Atletico se rend au Real Valladolid.

Image:

L’Atletico célèbre après le but de Suarez



Santi Mina brisé Barcelone espoirs de gagner le titre en tant que son doublé pour Celta Vigo a condamné Lionel Messi et compagnie à une défaite 2-1 au Camp Nou.

Messi a brièvement traîné le Barca à moins de deux points de l’Atletico lorsqu’il a mis son équipe en avant, mais le double de Santi a créé un écart insurmontable pour les hommes de Ronald Koeman.

Le résultat signifie que le club catalan terminera en dehors des deux premiers pour la première fois depuis 2008 alors que leurs rivaux madrilènes, le Real et l’Atletico, sont désormais hors de portée.

Image:

Santi Mina a marqué deux fois lors de la victoire du Celta Vigo à Barcelone



Ailleurs en Espagne, Eibar ont été relégués de la Liga après une défaite 4-1 à Valence. Le résultat leur laisse trois points derrière Huesca, qui a perdu 1-0 à l’extérieur au Real Betis, avec un pire bilan face à face.

Elche a gagné 3-1 à Cadix pour se donner une chance de rester éveillé. Carlos Bacca a réussi un triplé en tant que Villarreal a remporté une victoire 4-0 contre 10 joueurs Séville, tandis que Real Sociedad a également marqué quatre fois dans une victoire à domicile 4-1 contre Valladolid.

Takefusa Kubo a frappé à la 84e minute dans un triomphe 2-1 pour Getafe contre Levante, tandis que Alaves a manqué 4-2 vainqueurs contre Grenade.

Ligue 1 – Le PSG mène la course au titre à la dernière journée

Image:

Kylian Mbappe a marqué dimanche son 26e but de la saison en Ligue 1



PSG acheminé Reims 4-0 pour mener la course au titre de Ligue 1 au dernier jour, comme Lille fait match nul 0-0 à domicile pour St Etienne, leur donnant juste une avance d’un point au sommet.

Les deux équipes sont absentes le week-end prochain, avec le PSG à Brest et Lille face à Angers.

Le PSG a fait des ravages après que le défenseur Yunis Abdelhamid a été expulsé à la 11e minute pour un handball. Neymar a converti le penalty avec une course décalée suivie d’un tir typiquement occasionnel qui a envoyé le gardien de but dans le mauvais sens.

Kylian Mbappe a doublé l’avance au milieu de la première mi-temps après une erreur du défenseur Thomas Foket, qui a envoyé le ballon dans sa propre surface de réparation directement à Mbappe pour un 26e but et un 40e au total cette saison.

Marquinhos a marqué avec une tête de marque à la baisse au milieu de la seconde mi-temps et Moise Kean a complété le score à la dernière minute.

Lille a eu du mal à briser une équipe organisée de St Etienne, mais a failli marquer à la 36e minute lorsque le tir de Luiz Araujo a navigué juste à côté après avoir accroché la passe astucieuse de l’attaquant Burak Yilmaz.

Image:

Moise Kean était également sur la cible pour le PSG



Lille a presque gagné pendant le temps additionnel mais le coup franc de Yusuf Yazici a frappé le poteau et le tir de Yilmaz du rebond a été bloqué par un défenseur.

Monaco battre la septième place Rennes 2-1 avec Aleksandr Golovin marquant le 21e but de l’attaquant Wissam Ben Yedder en championnat et ajoutant le deuxième but avec une frappe légèrement déviée.

Le milieu de terrain brésilien Lucas Paqueta a inscrit deux buts et l’attaquant vedette Memphis Depay un comme Lyon a remporté une victoire de 5-2 à Nîmes, qui a été relégué par la défaite.

Houssem Aouar a ajouté le quatrième à la suite d’un beau mouvement d’équipe et le remplaçant Islam Slimani a dirigé le cinquième à bout portant pour Lyon.

Marseille est passé en pole position pour la cinquième place et une place en Ligue Europa en battant Angers 3-2, mais seulement après que les visiteurs se sont ralliés de 2-0.

Arkadiusz Milik a ensuite inscrit une pénalité de temps additionnel pour compléter un tour du chapeau et porter son total à neuf en 15 matchs depuis son arrivée en prêt de Naples. Marseille a trois points d’avance sur la sixième place Lentille, qui a perdu 3-0 à Bordeaux.

Nantes a gagné 4-0 à Dijon pour une quatrième victoire consécutive, mais est resté en barrage de relégation après Lorient a gagné 2-1 à domicile pour Metz rester au 17ème. Ludovic Ajorque a marqué les deux buts en De Strasbourg Victoire 2-0 à Agréable.

Serie A – Course pour les quatre premiers chauffe

Image:

Gianluigi Donnarumma a aidé l’AC Milan lors d’un match nul et vierge



AC Milan a gaspillé la chance d’obtenir un retour tant attendu en Ligue des champions alors que le gardien de but Gianluigi Donnarumma est venu à leur secours lors d’un match nul 0-0 à domicile pour Cagliari.

La victoire sur les Sardes, 16èmes, aurait assuré à Milan une place parmi les quatre premiers et leur première apparition dans la plus grande compétition interclubs de football européen depuis 2013/14 la saison prochaine.

Mais l’équipe de Stefano Pioli a travaillé dur pour un match nul décevant qui les laisse troisième avec 76 points avant le tour final, à égalité avec Napoli en quatrième mais au-dessus d’eux sur le record de face à face, et un point d’avance sur la Juventus, cinquième.

Napoli le capitaine Lorenzo Insigne a marqué pour aider son équipe à battre 10 hommes Fiorentina 2-0 alors qu’ils recherchent une place en Ligue des champions.

Napoli aura la garantie d’une place en Ligue des champions la saison prochaine s’il remporte son dernier match de la saison à domicile contre Hellas Verona dimanche prochain.

La percée est intervenue après 57 minutes lorsque Napoli a reçu un pénalty pour un tir de maillot dans un coin à la suite d’un examen VAR, et le remplaçant de Viola, Bartlomiej Dragowski, a reçu un carton rouge pour avoir protesté contre cette décision.

Image:

Lorenzo Insigne a aidé Napoli à la victoire dimanche



Le coup de pied apprivoisé d’Insigne a été sauvé mais il a tiré à la maison le rebond, et l’ailier italien était près d’une seconde lorsqu’il a été refusé par les boiseries à nouveau avec un tir bas qui a frappé le poteau.

Napoli a doublé son avantage à la 67e minute lorsque Insigne a annulé une passe à Zielinski, dont la première frappe a dévié Lorenzo Venuti à son entrée et a été attribué comme but contre son camp pour conclure les points.

Déjà relégué Parme capitulé 3-1 à domicile face à ses rivaux locaux Sassuolo, tandis que Bénévent rejoindra presque certainement les Crociati en Serie B après leur nul 1-1 à domicile contre Crotone.

Ailleurs, Fabio Quagliarella, 38 ans, a reculé les années pour faire feu Sampdoria à une victoire 1-0 à Udinese.

Bundesliga – Dortmund sécurise le football en Ligue des champions

Image:

Le Borussia Dortmund a obtenu le football de la Ligue des champions pour la saison prochaine



Borussia Dortmund a assuré le football de la Ligue des champions pour la saison prochaine alors qu’ils continuaient leur belle forme récente avec une victoire 3-1 à Mayence.

Raphael Guerreiro, Marco Reus et Julian Brandt ont frappé pour gagner Dortmund, nouvellement couronné vainqueur du DFB-Pokal, une septième victoire consécutive toutes compétitions confondues, avant que Robin Quaison n’obtienne une consolation de temps d’arrêt sur le point de penalty pour Mayence.

RB Leipzig – qui sont déjà assurés de terminer deuxième derrière le champion du Bayern Munich – ont riposté pour faire match nul 2-2 à domicile pour Wolfsburg.

Le doublé de Maximilian Philipp en première période semblait prêt à remporter la victoire à Wolfsburg, mais Justin Kluivert et Marcel Sabitzer ont récupéré un point pour les hôtes.