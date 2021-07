Le vainqueur du concours multiple des Jeux olympiques de Tokyo représente la communauté Hmong

Lorsque Suni Lee a remporté l’or au concours général de gymnastique des Jeux olympiques de Tokyo 2020 jeudi, sa communauté Hmong a également gagné.

Lee est le premier hmong américain à faire partie de l’équipe olympique américaine et représente une communauté ethnique qui n’a jamais eu de foyer.

Les communautés Hmong représentaient moins de 0,001% de la population américaine en 2019, selon les données du recensement américain.

Les parents de Lee, John Lee et Yeev Thoj, étaient des enfants à la fin des années 1970 lorsqu’eux et leurs familles ont fui le Laos vers des camps de réfugiés en Thaïlande pour se réinstaller dans le Minnesota, a rapporté le Star Tribune. Les plus grandes communautés de Hmong résident en Californie et au Minnesota, avec 81 000 habitants à St. Paul, Minneapolis.

Lee est né à St. Paul et devrait fréquenter l’Université d’Auburn après les Jeux olympiques.

Avant les Jeux de Tokyo, John Lee avait prédit à quel point une médaille olympique serait historique non seulement pour sa fille mais pour son peuple.

« Ce serait la plus grande réussite de n’importe quelle personne Hmong aux États-Unis », a déclaré John Lee au magazine Elle. « Cela restera dans l’histoire. »

Alors qui sont les Hmong, de quelle nationalité est Suni Lee et quelle est sa culture ?

Que veut dire Hmong ?

Les Hmongs sont un groupe ethnique qui vivait dans le sud-ouest de la Chine mais a migré vers le Laos et la Thaïlande à la recherche de plus de liberté. Pendant la guerre du Vietnam, les Hmong se sont battus contre les communistes d’Asie du Sud-Est qu’ils ont fuis et se sont associés aux forces américaines. La lutte entre l’Amérique et l’Asie du Sud est désormais connue sous le nom de « guerre secrète », selon l’Académie américaine de la paix Hmong.

Mais une fois que les États-Unis se sont retirés de la guerre, les forces communistes ont cherché à punir les Hmong pour s’être rangés du côté de l’Amérique, de sorte que les Hmong ont à nouveau fui leurs maisons. Des familles Hmong se sont installées dans des camps de réfugiés en Thaïlande avant de déménager aux États-Unis, en France, en Australie et à l’étranger.

Les familles hmongs, comme celle de Lee, sont venues en Amérique parce que le département d’État a confié le contrat de réinstallation à des organismes bénévoles tels que Catholic Charities, Lutheran Social Service et Church World Service, selon l’HAPA.

Lee s’identifie comme Américaine Hmong, en tant que fille de réfugiés Hmong. John, le père de Lee, avait 7 ans lorsque ses parents l’ont amené du Laos avec ses frères et sœurs aux États-Unis. Le père de John était un soldat Hmong qui a combattu aux côtés de l’armée américaine pendant la guerre secrète, a rapporté ESPN.

Qu’est-ce que la culture Hmong ?

Dans le passé, Lee a décrit sa communauté Hmong comme « très proche » et a déclaré qu’il était gratifiant d’avoir leur soutien pendant les compétitions et les Jeux olympiques. La culture Hmong est traditionnellement centrée sur les membres de la famille et du clan.

Il y a 18 clans dans la culture Hmong, les membres d’un même clan se considèrent comme une famille indépendamment des liens de sang. Le nom du clan est aussi leur nom de famille, selon HAPA. La culture met également l’accent sur le respect des aînés et de l’histoire.

L’Américain Hmong Phillipe Thao a déclaré que parce que les Hmong n’ont pas de pays ou de terre à appeler chez eux, ils se sont liés en tant que communauté.

« Hmoob yuav tsum hlub Hmoob, qui se traduit par » Les Hmong doivent aimer les Hmong « , est un dicton dont nos aînés ont toujours fait écho », a déclaré Thao à USA TODAY. « En tant que groupe ethnique déplacé d’Asie du Sud-Est, nous n’avons pas de terre qui nous appartient. Ce que nous avons, c’est l’amour que nous nous montrons les uns aux autres dans notre communauté. »

Les Hmong sont traditionnellement animistes, des gens qui croient aux âmes ou aux esprits, dans leur pratique de la religion. Les Hmong croient que le monde spirituel influence la vie humaine, les esprits tels que les esprits ancestraux, les esprits domestiques, les esprits dans la nature et les mauvais esprits, selon HAPA.

Thao a ajouté qu’ils pratiquent également le chamanisme culturellement et croient que les esprits de leurs ancêtres les guident toujours. Il a dit qu’en cas de besoin ou pendant les célébrations, le peuple Hmong préparera des festins et brûlera de l’encens pour remercier les ancêtres.

Selon la tradition Hmong, lorsqu’une personne meurt, son âme doit retourner à son lieu de naissance, puis voyager à la rencontre de ses ancêtres dans l’au-delà. Les Hmong effectuent des rituels au cours de la cérémonie d’une journée pour assurer le passage des âmes en toute sécurité.

Que signifie la victoire de Suni Lee pour le peuple Hmong ?

Lorsque Lee s’est tenu sur la plate-forme olympique pour accepter une médaille d’or devant le monde, Thao a déclaré qu’il avait l’impression que le peuple Hmong était enfin vu.

« Les parents Hmong sacrifient tellement, c’est ce que nos ancêtres ont fait de leur vie lorsqu’ils ont traversé le Mékong. Les parents et la famille de Suni Lee sont une source d’inspiration pour notre communauté que nous devons soutenir nos jeunes, en particulier les filles Hmong, et construire des bases solides pour leur succès », a déclaré Thao.

La communauté Hmong s’est ralliée à la victoire de Lee, publiant des messages de félicitations et des vidéos sur les réseaux sociaux. Dans une vidéo, les parents et la communauté de Lee crient et pleurent alors qu’ils réagissent à sa victoire.

« Les Hmong ici sont très fiers d’être américains », a déclaré Sia Lo, avocate de St. Paul et membre de la famille élargie de Lee au Star Tribune. « Nous espérons que toute l’Amérique est fière de Suni. Ce qu’elle a réalisé montre ce qui est possible ici aux États-Unis.’

De la fuite de la guerre et de la violence en tant que réfugiés à l’assimilation aux États-Unis, Thao a déclaré que la victoire de Lee était le reflet de la motivation et de l’esprit du peuple Hmong.

« À travers ce traumatisme, les Hmong ont un fort sentiment de résilience. Et nous voyons cette même résilience chez Suni Lee », a déclaré Thao.