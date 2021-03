Mais avec Jahouh et ses longues livraisons, cela allait toujours devenir difficile pour ATKMB. Et avec un tel mouvement, Mumbai s’est retrouvé dans le match. En voyant Bipin faire une course d’avance, Jahouh a joué une longue balle de sa moitié dans la surface de Kolkata. Tiri a tenté un dégagement mais sa tête a atterri dans son propre but.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy