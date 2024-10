Le vainqueur des New York Yankees World Series est décédé quelques jours après son 92e anniversaire

Bud Daley, double vainqueur des World Series avec les Yankees de New York, est décédé à l’âge de 92 ans.

Daley faisait partie de l’équipe des Yankees qui a remporté le titre en 1961 et 1962.

L’équipe a déclaré samedi dans un communiqué : « Les Yankees pleurent le décès de Bud Daley et présentent nos plus sincères condoléances à la famille, aux amis et aux proches de Bud. »

Daley a eu 92 ans le 7 octobre et est décédé le 15 octobre, huit jours après son anniversaire.

Il laisse derrière lui son épouse Dorothy, avec qui il a été marié pendant 72 ans, leurs quatre enfants et huit petits-enfants.

La carrière de 10 ans de Daley dans le baseball en tant que lanceur l’a vu jouer pour les Indians de Cleveland et les Kansas City Athletics avant de rejoindre les Yankees.

En plus d’être deux fois vainqueur des World Series, Daley a également été quatre fois All-Star.

Son équipe des Yankees est en action samedi soir, affrontant les Cleveland Guardians pour une place dans les World Series.

Ils mènent la série 3-1 avant le cinquième match à Cleveland. Le vainqueur de la série affrontera soit les Dodgers de Los Angeles, soit les Mets de New York.