Le vainqueur des élections thaïlandaises s’apprête à faire la dernière bataille dans une tentative controversée de devenir Premier ministre

BANGKOK (AP) – Le chef du parti progressiste thaïlandais Move Forward, qui a remporté une première place surprise aux élections générales de mai, devrait avoir une dernière chance mercredi pour que le parlement du pays le confirme comme prochain Premier ministre après qu’il a été repoussé au premier tour de scrutin.

Le chef du parti Avancer, Pita Limjaroenrat, a échoué la semaine dernière lorsqu’il n’a pas obtenu suffisamment de soutien du Sénat non élu et nommé par l’armée, dont les membres ont clairement indiqué qu’ils ne voteraient pas pour lui en raison de la plate-forme de son parti.

Le parti a fait campagne en promettant d’essayer de modifier une loi qui interdit de diffamer, d’insulter ou de menacer la famille royale thaïlandaise. Les critiques disent que la loi, qui est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à 15 ans de prison, est utilisée à mauvais escient comme une arme politique.

Les membres du Sénat, avec l’armée et les tribunaux, sont considérés comme le rempart de l’establishment royaliste conservateur contre le changement.

Move Forward, dont le programme a beaucoup séduit les jeunes électeurs, cherche également des réformes qui réduiraient l’influence de l’armée, qui a organisé plus d’une douzaine de coups d’État depuis que la Thaïlande est devenue une monarchie constitutionnelle en 1932, et des monopoles des grandes entreprises.

Avant la session de mercredi, Pita a publié un message sur Twitter demandant aux sénateurs d’appliquer les mêmes principes qu’en 2019, lorsqu’ils ont voté pour le candidat d’une coalition soutenue par l’armée qui détenait la majorité des sièges à la Chambre. Il a également accusé certains sénateurs d’utiliser l’affirmation controversée selon laquelle il sape la monarchie comme excuse pour rejeter sa candidature, alors que leur véritable raison est qu’ils estiment que leurs propres intérêts sont menacés par le programme de réforme plus large de son parti.

Pita n’est pas assuré d’avoir une autre chance d’obtenir la majorité nécessaire lors d’un vote combiné de la Chambre des représentants et du Sénat. Il doit d’abord y avoir une décision quant à savoir s’il peut légalement recevoir une deuxième nomination au poste de Premier ministre, ce qui n’est pas clair.

Le président de la Chambre, Wan Muhamad Noor Matha, devrait trancher la question après un débat prévu. Il a été élu à la Chambre par l’un des plus petits partis de la coalition de huit partis soutenant la candidature de Pita, mais a déclaré qu’il devait examiner les arguments pour et contre la nouvelle nomination de Pita.

Si Pita est disqualifié, on ne sait pas si le vote de mercredi pour le Premier ministre se poursuivra. Si un vote a lieu mais ne parvient pas à confirmer Pita, il est également difficile de savoir si un troisième tour de scrutin prévu aurait lieu jeudi.

Pita fait face à la perspective de mauvaises nouvelles supplémentaires mercredi. La Cour constitutionnelle doit décider d’accepter ou non une saisine de la Commission électorale de l’État pour qu’elle se prononce sur la question de savoir si Pita a violé la loi électorale et s’il doit être suspendu de ses fonctions de député dans l’intervalle. On ne sait pas quand et si le tribunal statuerait sur l’un ou l’autre point.

Pita a déclaré lundi qu’il se présenterait à nouveau au poste de Premier ministre cette semaine, mais a déclaré qu’il autoriserait un candidat d’un autre parti de sa coalition à se porter candidat s’il ne parvenait pas à attirer beaucoup plus de voix que la semaine dernière. Rien n’indique qu’il gagnerait beaucoup, voire aucun, plus de sénateurs cette fois-ci.

L’attention des médias s’est déjà déplacée vers le remplaçant putatif de Pita en tant que candidat au poste de Premier ministre.

Il ou elle viendrait probablement du parti Pheu Thai, qui a remporté 141 sièges aux élections, soit 10 de moins que les 151 de Move Forward. La coalition de huit partis cherchant à prendre le pouvoir a remporté 312 sièges à la Chambre au total, une majorité de législateurs élus.

Cependant, la confirmation d’un nouveau Premier ministre nécessite un vote d’une séance conjointe de la chambre basse et du Sénat. La coalition n’a recueilli que 324 voix la semaine dernière, bien en deçà du minimum de 376 dont elle avait besoin.

Pita était le seul candidat de Move Forward, tandis que Pheu Thai a enregistré trois noms : le magnat de l’immobilier Srettha Thavisin ; Paetongtarn Shinawatra, la fille de l’ancien Premier ministre en exil Thaksin Shinawatra, renversé par un coup d’État militaire en 2006 ; et Chaikasem Nitsiri, stratège en chef du parti.

Paetongtarn a été présenté comme le meilleur espoir du parti pendant la campagne électorale, mais Srettha est devenu le favori. Il n’est entré en politique active que l’année dernière et a obtenu mardi l’approbation publique de Paetongtarn.

Elle a mentionné son sens aigu des affaires et son expérience, qui sont considérés comme les arguments de vente les plus forts de Srettha pour stabiliser une économie qui a eu du mal à rebondir après la pandémie de coronavirus.

Si ni Pita ni un candidat du Pheu Thai ne peuvent obtenir l’approbation parlementaire, des pressions seront exercées pour former une nouvelle coalition, ajoutant des partenaires moins libéraux tout en abandonnant Move Forward, car sa position sur les réformes royales est considérée comme la pierre d’achoppement d’un compromis.

Pour sa part, Move Forward a déclaré qu’il n’avait aucun intérêt à servir dans un gouvernement avec des partis entachés par des liens avec les neuf années de régime soutenu par l’armée qui se terminent, il pourrait donc être plus à l’aise dans l’opposition.

« Je pense qu’ils seraient prêts à sortir eux-mêmes de l’image et auraient toujours l’impression d’honorer ce qu’ils ont annoncé aux électeurs lors de la campagne préélectorale », a déclaré Saowanee T. Alexander, professeur à l’Université Ubon Ratchathani dans le nord-est de la Thaïlande.

Elle a dit qu’elle était pleine d’espoir mais pessimiste car la question des réformes de la monarchie « rend la politique très difficile ».

« Je ne vois toujours pas comment nous pouvons éliminer ces barrages routiers », a déclaré Saowanee.

La perspective de voir Pita se voir refuser le poste de Premier ministre a déjà irrité ses partisans et militants pro-démocratie, qui ont appelé à manifester mercredi.

Grant Peck et Jintamas Saksornchai, Associated Press