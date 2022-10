Le vainqueur des élections italiennes affirme sa priorité absolue

Giorgia Meloni s’engage à lutter contre la flambée des prix de l’énergie tout en donnant la priorité aux intérêts de son pays

L’Italie fera de ses propres intérêts une priorité absolue, a déclaré Giorgia Meloni, qui devrait être la prochaine Premier ministre du pays, dans son premier grand discours samedi après la victoire électorale de la semaine dernière.

« L’attitude de l’Italie doit revenir à la défense de ses intérêts nationaux afin de trouver des solutions communes. Et c’est quelque chose qui va changer dans les mois à venir. Meloni, qui dirige le parti conservateur Frères d’Italie (FdI), a déclaré dans un discours à Milan.

“Cela ne signifie pas avoir une attitude négative envers les autres, mais une attitude positive envers nous-mêmes.”

Meloni a déclaré que la lutte contre la flambée des prix de l’énergie est l’un de ses objectifs les plus urgents. “Je suis en contact permanent avec le gouvernement sortant, qui est engagé dans une négociation très complexe pour chercher des solutions au niveau européen”, dit-elle.

L’Italie fait partie des pays qui réclament un plafonnement des prix de l’énergie à l’échelle de l’UE, tandis que l’Allemagne s’oppose à une telle mesure.

Lire la suite La droite marque des victoires dans l’UE, alors que Bruxelles fait allusion aux conséquences

Meloni a également déclaré que l’économie italienne devait être moins dépendante des fournisseurs extérieurs. « Nous avons besoin d’une approche sérieuse de la question des chaînes d’approvisionnement. Nous avons réalisé aujourd’hui que nous dépendons de tout le monde pour tout », dit-elle, ajoutant que l’Italie et l’UE devraient “repenser” leur stratégie en la matière.

Les médias occidentaux ont comparé Meloni au leader fasciste italien de la Seconde Guerre mondiale, Benito Mussolini, et ont souligné que l’un des prédécesseurs du FdI était un parti lié au gouvernement de Mussolini. Meloni, cependant, a appelé de telles comparaisons “absurdité.”

“La droite italienne a remis le fascisme à l’histoire depuis des décennies, condamnant sans ambiguïté la suppression de la démocratie et les lois anti-juives ignominieuses”, a-t-elle déclaré dans une adresse vidéo en août.

Le FdI, qui a recueilli le plus de voix le 25 septembre, devrait former une coalition avec les autres partis de droite, la Ligue de Matteo Salvini et Forza Italia (En avant Italie) de Silvio Berlusconi.

L’élection anticipée a été déclenchée après l’effondrement du cabinet du Premier ministre Mario Draghi en raison de désaccords sur les mesures de lutte contre l’inflation et les programmes de relance de Covid-19.