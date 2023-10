Le vainqueur des élections en Slovaquie, Robert Fico, s’oppose à l’aide à l’Ukraine : NPR

basculer la légende Darko Bandic/AP

Darko Bandic/AP

BERLIN — Alors que le vainqueur des élections slovaques, Robert Fico, entame des négociations pour établir un gouvernement de coalition, les responsables de l’Union européenne et de l’OTAN – ainsi que des membres de la société civile slovaque – s’inquiètent de la façon dont le parti pro-russe et anti-américain de Fico, Smer (« Direction » en slovaque) peut gouverner.

Fico – qui a déjà été Premier ministre à deux reprises – a fait campagne pour cesser tout soutien militaire à l’Ukraine, le slogan « Pas un seul tour » étant devenu un refrain populaire de son parti. Il a exhorté à plusieurs reprises Kiev à entamer des négociations de paix avec Moscou et a affirmé que les États-Unis avaient joué un rôle dans le déclenchement de la guerre.

L’engagement de Fico de cesser toute aide militaire à l’Ukraine pourrait toutefois n’avoir aucun impact réel, car les observateurs affirment que la Slovaquie a déjà épuisé une grande partie de son armement pour aider l’Ukraine au cours des deux dernières années.

Après la victoire de son parti dimanche, avec 23% des voix, Fico a réitéré sa promesse de ne plus envoyer d’aide militaire à l’Ukraine, mais a déclaré qu’il continuait à soutenir l’aide humanitaire et l’aide à la reconstruction à Kiev.

Il a de nouveau appelé l’Ukraine à entamer des négociations de paix avec Moscou, une demande également formulée par le Premier ministre hongrois Viktor Orban.

Orban a félicité Fico pour la victoire de son parti via la plateforme de médias sociaux X, anciennement connue sous le nom de Twitter, publication en anglais, « Devine qui est de retour! » et ajoutant : « C’est toujours bon de travailler avec un patriote. »

Des fissures commencent à apparaître dans le fondement des principes démocratiques de l’Union européenne

L’Union européenne suit de près l’évolution de la situation en Slovaquie, craignant qu’après le déclin démocratique en Hongrie, un autre de ses membres d’Europe de l’Est ne poursuive des politiques allant à l’encontre des principes du bloc.

« Et selon le déroulement des élections en Pologne, nous aurons peut-être trois pays dans la région où les freins et contrepoids démocratiques seraient perturbés et où des politiques typiques des démocraties antilibérales seraient adoptées, ce qui témoignerait d’un déclin démocratique dans la région. « , déclare Katarina Klingova, chercheuse principale au Centre pour la démocratie et la résilience du GLOBSEC Policy Institute à Bratislava, la capitale slovaque.

Les élections législatives polonaises devraient avoir lieu le 15 octobre.

Klingova prévient qu’un gouvernement slovaque supervisé par Fico pourrait avoir plusieurs implications à long terme tant pour l’UE que pour l’OTAN.

« Par exemple, dans le cas d’une éventuelle adhésion de l’Ukraine à l’OTAN ou à l’Union européenne, cela pourrait certainement entraver ou ralentir le processus », dit-elle.

La Hongrie est déjà sceptique quant à l’adhésion de l’Ukraine à l’UE et à l’OTAN.

Beaucoup s’inquiètent également de l’avenir de la société civile en Slovaquie sous un gouvernement dirigé par Fico.

Fico et ses collègues de Smer critiquent les organisations non gouvernementales qui opèrent en Slovaquie, les qualifiant communément d’« agents étrangers ».

« De nombreuses organisations de la société civile sont inquiètes après les élections de dimanche », déclare Klingova. « Les organisations de la société civile ont été au cœur d’attaques et de campagnes de diffamation et ce type d’attaques devient souvent très personnel. »

En 2016, alors que Fico exerçait un précédent mandat de Premier ministre avant d’être évincé, l’organisation GLOBSEC de Klingova a reçu dans son bureau une lettre contenant des balles. Même si la police a arrêté le suspect et qu’il a purgé une peine de prison, la menace a été suffisante pour inciter l’organisation à déplacer ses bureaux vers un endroit plus sûr.

« On ne sait jamais comment les gens réagiront lorsqu’ils seront soumis à la désinformation et aux théories du complot », déclare Klingova.

Le parti de gauche de Fico doit désormais rechercher des partenaires de coalition pour tenter de former un gouvernement.

Le parti pro-européen Hlas (« La Voix »), arrivé troisième avec 15 % des voix, promet d’être la clé d’une telle coalition. Le leader de gauche du parti, Peter Pellegrini, ancien collègue de Fico, n’a encore pris aucun engagement.

« La répartition des sièges confirme le Hlas comme un parti sans lequel aucune coalition gouvernementale fonctionnant normalement ne peut être constituée », dit Pellegrini.

Les analystes politiques pensent que Fico pourrait s’associer à la fois au Hlas – qui s’est séparé du Smer il y a trois ans – et au Parti national slovaque, qui a obtenu un peu moins de 6 % des voix, pour former une coalition gouvernementale.