La superbe finition acrobatique d’Erling Haaland pour battre son ancien club Borussia Dortmund 2-1 a suscité des comparaisons entre le manager de Manchester City Pep Guardiola et son mentor Johan Cruyff.

Le Norvégien avait été remarquablement silencieux, mais n’avait eu besoin que du moindre aperçu du but pour prolonger sa séquence de buts à six matchs alors que sa jambe gauche télescopique poussait le vainqueur à six minutes de la fin.

Haaland a maintenant marqué 13 buts en neuf matchs pour City depuis qu’ils ont respecté sa clause de rachat de 60 millions d’euros (60 millions de dollars, 52 millions de livres sterling) des géants allemands.

“Tout le monde sait à quel point Johan Cruyff était une personne importante dans ma vie. En tant que personne, éducateur, mentor, tout », a déclaré Guardiola. “Il a marqué au Camp Nou un but incroyable contre l’Atletico Madrid (en 1973) qui était assez similaire. Au moment où il (Haaland) a marqué, j’ai pensé à Cruyff.

L’incroyable flexibilité de Haaland malgré son cadre géant a également établi des comparaisons entre Guardiola et un autre ancien attaquant de Barcelone, Zlatan Ibrahimovic.

Ibrahimovic a enduré une saison malheureuse sous Guardiola au Camp Nou, mais a utilisé une éducation aux arts martiaux avec un effet dévastateur au cours de sa longue et riche carrière.

“Je me souviens que mon cher ami Ibrahimovic avait cette capacité à mettre sa jambe sur le toit”, a ajouté Guardiola.

« Erling est assez similaire. Il est élastique, souple et après a la capacité de le mettre dans le filet. Il est si grand, mais il a cette flexibilité naturelle.

Jude Bellingham avait donné l’avantage à Dortmund après 11 minutes de jeu en seconde période.

Mais un triple remplacement a réveillé City de son sommeil et deux buts en quatre minutes ont renversé la situation.

Le piledriver de John Stones de l’extérieur de la surface a égalisé avec l’aide d’un mauvais gardien de but d’Alexander Meyer.

Haaland a ensuite pris le devant de la scène en s’étirant d’une manière ou d’une autre pour rencontrer le centre de Joao Cancelo et battre Meyer à son poteau proche.

“En fin de compte, nous avons montré ce que nous étions. C’est comme ça qu’on doit jouer. Je suis fier des 20, 25 dernières minutes », a déclaré Haaland.

“Deux buts merveilleux aujourd’hui – le mien était un peu meilleur, honnêtement ! C’était un beau centre de Cancelo et au final une victoire très importante.

La victoire voit City ouvrir une avance de trois points en tête du groupe G, avec Dortmund toujours deuxième après le match nul 0-0 du FC Copenhague et de Séville dans la capitale danoise.

Bellingham brille

Bellingham a admis à la veille du match qu’il ne savait pas comment Haaland pouvait être arrêté.

Mais les Allemands ont fait du bon travail pour étouffer le service de leur ancien attaquant vedette alors que les 45 premières minutes se sont écoulées avec pratiquement aucune action de but à noter.

“Je pense que nous avons été brillants pendant la majeure partie du match”, a déclaré Bellingham. « Nous leur avons donné peu pour travailler.

“De grandes équipes, vous leur donnez un mètre et ils peuvent livrer comme ça, ils peuvent vous blesser et c’est ce qu’ils ont fait ce soir.”

Bellingham a été fortement lié à un retour en Premier League avec City, Manchester United et Liverpool qui seraient intéressés.

L’international anglais n’a pas tardé à mettre fin aux spéculations sur son avenir mardi et a peut-être ajouté quelques millions de plus à son prix alors qu’il chronométrait parfaitement sa course pour se diriger vers le centre de Reus.

Guardiola a répondu immédiatement avec un triple remplacement alors que Bernardo Silva, Phil Foden et Julian Alvarez ont été appelés à ajouter plus de ruse dans le dernier tiers.

Lorsque l’égalisation de City est arrivée, elle est venue d’une source improbable alors que Stones a inscrit son premier but en Ligue des champions depuis 2017 depuis l’extérieur de la surface.

Haaland ne devait pas être privé des gros titres, cependant, car le centre inventif de Cancelo avec l’extérieur de son pied droit a été lancé par le géant numéro neuf de City qui a levé le pied à la hauteur de la tête pour renvoyer le ballon à la maison.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici