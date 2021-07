Le vainqueur de Royal Ascot Love sur la cible pour le rendez-vous du roi George à Ascot avec la basilique Saint-Marc pour rester à 10 stades | Nouvelles de course

La pouliche superstar Love reste sur la bonne voie pour les King George VI and Queen Elizabeth Qipco Stakes à Ascot samedi.

L’héroïne de 1000 Guineas and Oaks de l’année dernière a fait un retour réussi après 10 mois d’absence dans les Prince of Wales’s Stakes à Royal Ascot le mois dernier et devrait revenir sur le circuit de Berkshire pour le spectacle du milieu de l’été le week-end prochain.

S’exprimant au Curragh dimanche, l’entraîneur Aidan O’Brien a déclaré: « Le plan pour le moment est que nous cherchons à faire fonctionner Love dans le King George. Mogul et Broome sont également là, mais Love est le plus susceptible de fonctionner. Quelque chose d’autre pourrait fonctionner mais je ne suis pas encore sûr.

« Tout s’est bien passé avec elle depuis Ascot.

Les rivaux probables de Love incluent le vainqueur du Derby de Charlie Appleby, Adayar, le finaliste du Derby irlandais Lone Eagle et le vainqueur de la Coronation Cup Pyledriver.

Les plans sont moins certains pour la basilique Saint-Marc du poulain extrêmement excitant d’O’Brien.

Comme Love double vainqueur de la Classique, vainqueur des 2000 Guinées françaises et du Derby français, le poulain de Siyouni a confortablement battu ses aînés pour la première fois avec une prestation impressionnante dans le Coral-Eclipse à Sandown.

O’Brien a confirmé le Juddmonte International à York et les Irish Champion Stakes à Leopardstown comme cibles potentielles, ajoutant: « Les gars n’ont pas encore vraiment décidé ce qu’ils veulent faire, mais York et Leopardstown seraient certainement des courses que nous examinerons. .

« Nous en saurons probablement plus dans une autre semaine où nous allons. »