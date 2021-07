Le vainqueur de MasterChef Australia 2021, Justin Narayan, épouse sa petite amie Esther Smoothy | Nouvelles des gens

Canberra : Quelques jours après avoir remporté la saison 13 de l’émission de téléréalité culinaire « MasterChef Australia », Justin Narayan a épousé sa petite amie de deux ans, Esther Smoothy.

Narayan a été déclaré vainqueur de l’émission lors de son tournage en mai et le jeune pasteur de 27 ans a épousé Smoothy quelques jours seulement après l’enregistrement, rapporte dailymail.co.uk. Selon le magazine Woman’s Day, Narayan a échangé ses vœux avec Esther à Perth.

Narayan a qualifié l’événement au-dessus de sa victoire, l’appelant « le meilleur jour de toute ma vie ».

La cérémonie s’est déroulée en présence de ses camarades de MasterChef 2021 Pete Campbell, Brent Draper, Minoli De Silva et Amir Manoly.

Dans une interview avec le magazine, Narayan a partagé que le couple voulait des enfants « tout de suite » et qu’avec son prix de 250 000 $ de l’émission, il prévoyait d’acheter une propriété. Cela vient après qu’il a initialement déclaré dans une interview à news.com qu’il cherchait à investir son argent après avoir mis à jour sa cuisine à la maison.

« Je dois faire un peu plus de travail dans la cuisine et partir de là. Je vais essayer de faire des investissements intelligents et je vais commencer à créer du contenu en ligne. Mais j’ai besoin d’expérience dans la cuisine pour travailler à l’ouverture ma propre place », a-t-il déclaré à l’époque.

Narayan a déclaré qu’il n’était pas pressé d’ouvrir ses propres restaurants, ajoutant que l’idée était « sur les cartes à coup sûr ».

Narayan était ravi après avoir remporté le premier prix, battant les autres finalistes Kishwar Chowdhury et Pete Campbell.

« Je me sens incroyablement honoré et humilié d’avoir ce titre et de pouvoir gagner cette compétition », a déclaré le cuisinier abasourdi dans la nuit. Je vais vraiment prendre une semaine pour traiter cela et le laisser couler, puis je Je vais, comme, vous écrire un e-mail, vous faire savoir ce que je ressens », a-t-il déclaré, félicitant Chowdhury et Campbell. Il a également remercié ses parents.

Le juge Jock Zonfrillo devait rappeler au vainqueur de remercier sa fiancée, qui se tenait juste à côté de lui lors de la finale.

« Tu es incroyablement belle et je t’aime beaucoup, et je suis désolé de ne pas avoir planifié le mariage au cours des six derniers mois, mais je pense que je peux le payer maintenant », a-t-il plaisanté.