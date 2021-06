Le vainqueur de Love Island, Kem Cetinay, a déclaré: « Je n’aurais pas dû avoir autant de relations sexuelles dans la villa »

Le gagnant de LOVE Island, Kem Cetinay, dit qu’il regrette d’avoir eu autant de relations sexuelles dans la villa après être devenu propriétaire d’une entreprise.

La star a remporté la troisième série de l’émission ITV, aux côtés de sa petite amie de l’époque, Amber Davies.

Kem de Love Island a déclaré qu’il n’aurait pas autant de relations sexuelles dans la série s’il devait à nouveau entrer dans la villa[/caption]

Dans une interview avec The Sun’s TV Mag, Kem, 25 ans, a révélé que s’il y avait une chose qu’il ferait différemment s’il avait à nouveau son temps dans la villa, ce serait d’avoir moins de relations sexuelles.

Kem a expliqué : « Maintenant, j’ai une entreprise et du personnel, et si de nouvelles recrues me recherchent, certains des premiers articles à paraître parleront de moi en train de faire l’amour à la télévision.

« Mais tu dois te rappeler, j’avais 21 ans ! Je n’étais pas qui je suis maintenant. Donc je ne me sens pas gêné parce que c’est ce que c’est, c’est arrivé.

La star de la télévision a poursuivi : « Peut-être que je n’aurais pas dû avoir autant de relations sexuelles que je l’ai fait – peut-être qu’une ou deux fois auraient suffi. Pas aussi régulier ! Mais j’ai adoré toute l’expérience.

Kem est devenu chaud et lourd sous les draps pendant son séjour sur Love Island[/caption]

Kem est depuis devenu propriétaire d’une entreprise et dit qu’aucune recrue ne peut voir ses singeries torrides dans sa chambre en ligne[/caption]

«Je suis très reconnaissant de la façon dont cela s’est passé pour moi parce que j’avais un grand groupe d’amis là-bas. J’étais coincé dès le départ. Je n’ai que des souvenirs incroyables de Love Island.

Kem, qui a été catapulté sous les projecteurs après avoir remporté l’émission, a déclaré qu’il n’avait « aucune idée de ce qui allait se passer quand je sortirais de Love Island ».

«Je pensais que je pourrais obtenir un peu d’argent pour acheter ces baskets que je voulais vraiment. Je pensais que j’allais juste recommencer à me couper les cheveux », a-t-il déclaré.

« Mais toute ma vie a changé. C’était mental. »

Kem a remporté la troisième série de Love Island aux côtés de sa petite amie de l’époque, Amber Davies[/caption]

Amber et Kem ne sont plus en couple après s’être séparés des mois après avoir remporté l’émission[/caption]

Cette année, Kem co-anime à la fois le podcast et le vodcast Love Island Morning After avec Arielle Free, et il sait exactement ce que la récolte de singletons ciselés de cette année traversera en ce moment.

L’ancien concurrent d’ITV a déclaré: « L’émission est très différente maintenant – elle est tellement plus grande et tout doit être secret – mais je savais que j’allais y être environ trois mois avant qu’elle ne commence.

« Cela m’a donné une chance de quitter mon emploi. Je m’entraînais – c’était comme un camp d’entraînement à temps plein – et j’ai acheté une toute nouvelle garde-robe !

Une fois que les nouveaux insulaires sont dans la villa, Kem dit qu’ils doivent s’habituer à une nouvelle normalité qui consiste à parler aux caméras toute la journée, sans musique et très peu d’alcool.

Kem a dit qu’il ferait les choses un peu différemment s’il rentrait dans la villa de Love Island[/caption]

Kem a dit aux futurs candidats de Love Island de ne pas avoir d’attentes avant de se rendre à la villa[/caption]

L’animateur de télévision a déclaré: « Ils limitent votre consommation, ce qui est logique car ils ne veulent pas que tout le monde soit saoul. »

« Les gens prennent des décisions et votent contre les gens, donc vous ne voulez pas qu’ils disent des choses à cause de l’alcool et que le lendemain, ils se réveillent en disant : ‘Non !’ Cela gâche tout l’intérêt du spectacle.

Et le conseil de Kem au lot d’insulaires de cette année ? C’est simple : « N’entrez pas avec des attentes ou un plan de quelque chose qui vous arrivera lorsque vous en sortirez. »

« Le temps passé dans la villa est la meilleure partie de toute l’expérience qu’ils auront. Cela devient un travail par la suite, et plus ils apprécient la villa, mieux ce sera quand ils partiront.

« Quand tu es dans la villa, il n’y a pas d’ennui, mais tu as le temps de réfléchir.





« Vous n’avez pas de téléphone, vous n’avez parlé à personne depuis des semaines et vous vous posez essentiellement des questions : à quoi pense ma famille ? A quoi pensent mes amis ? Je me demande comment va le chien ? Vous commencez à deviner.

« Je me demandais toujours si ma mère et mon père étaient heureux, avais-je fait quelque chose pour les contrarier ?

«Mais je dis toujours aux insulaires que quoi qu’il arrive là-bas, votre famille et vos amis ne seront jamais mécontents parce qu’ils savent ce que c’est. Ce n’est pas une émission de talents. Ce n’est pas un concours de chant.

« Vous êtes juste vous-même. Et tant que vous êtes vous-même, personne n’aura la bosse avec vous.