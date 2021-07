Le vainqueur de Love and Derby, Adayar, remporte les neuf honneurs de chasse du roi George à Ascot | Nouvelles de course

La pouliche superstar Love et le héros du Derby Adayar font partie des neuf confirmations des King George VI and Queen Elizabeth Qipco Stakes à Ascot.

Double vainqueur de la Classique la saison dernière après avoir laissé ses rivales dans son sillage dans les 1000 Guinées à Newmarket et les Oaks à Epsom, Aidan O’Brien’s Love a fait un retour réussi après 10 mois hors piste dans les Prince of Wales’s Stakes à Royal Ascot.

O’Brien est également parti à Broome, au Japon et à Mogul alors qu’il part à la recherche d’un cinquième succès du roi George après les précédents triomphes de Galileo (2001), Dylan Thomas (2007), Duke Of Marmalade (2008) et Highland Reel (2016 ), mais l’Amour est bien son principal espoir.

Avec le vainqueur de la Coronation Cup Pyledriver éliminé après avoir subi un revers, la plus grande menace de Love semble être Adayar, entraîné par Charlie Appleby, qui a été un brillant vainqueur du Derby à Epsom début juin.

Cette forme a été bien annoncée depuis par son compagnon d’écurie Hurricane Lane, qui a terminé troisième de la première classique et a ensuite remporté à la fois le Derby irlandais et le Grand Prix de Paris.

Love devra concéder 8 livres à Adayar en raison de l’allocation poids-pour-âge.

Martyn Meade devrait selle l’étroit finaliste du Derby irlandais Lone Eagle, tandis que Addeybb, entraîné par William Haggas, et Mishriff de John et Thady Gosden pourraient renouer avec la rivalité après avoir terminé deuxième et troisième derrière la basilique Saint-Marc dans l’éclipse de corail à Sandown.

Le champ potentiel est complété par la star stable de David Menuisier, Wonderful Tonight, qui a remporté des victoires successives dans le groupe 1 à l’automne dernier et qui avait l’air aussi bonne que jamais lors d’un début de campagne gagnant dans les Hardwicke Stakes lors de la réunion royale le mois dernier.