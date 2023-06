Le vainqueur de Lock Upp, Munawar Faruqui, a les larmes aux yeux alors qu’il révèle la pire partie de sa vie autre que ses jours en prison

Munawar Faruqui est l’artiste humoriste le plus populaire, et après avoir remporté l’émission de téléréalité Lock Upp, il est devenu un nom familier. L’homme qui est entré dans l’émission pour raconter sa version de l’histoire a été emprisonné pendant 37 jours après avoir été prétendument arrêté pour avoir blessé les sentiments religieux et avoir fait des fouilles dans le parti au pouvoir actuel. Munawar Faruqui est une personne populaire, et dans cette dernière vidéo, il parle de l’expérience la plus intense qu’il ait vécue dans sa vie. À quoi il a dit qu’il était en prison depuis 37 jours. Plus tard, lorsqu’on lui a demandé si c’était l’expérience la plus intense de sa vie, il a pleuré et a raconté comment il avait vécu sa vie pendant 16 ans sans sa mère, et chaque jour elle lui manquait. Lorsque l’ancre lui a demandé quelle était la solution à cela, il a eu les larmes aux yeux et a dit qu’il n’y avait pas de solution.

Regardez la vidéo de Munawar Faruqui, qui est connu pour vous faire rire, et il vous laissera les larmes aux yeux en montrant son côté émotionnel dans sa dernière interview.

Eh bien, Munawar a montré son côté émotionnel, et cela montre seulement que l’homme qui vous fait rire fait face au chagrin la plupart du temps. Munawar Faruqui a même partagé la ligne la plus émouvante pour sa mère, Mumtaz, et cela vous brisera le cœur. Munawar Faruqui aurait été censé participer à l’émission Bigg Boss OTT, mais le garçon star a refusé de faire partie de l’émission, et en ce moment, il se concentre sur ses émissions de stand-up et attend une bonne pause pour entrer dans les films.

Munawar Faruqui qui a acquis une renommée admire le roi Khan Shah Rukh Khan et dans l’une de ses interactions, il affirme qu’il ne peut jamais se moquer de la superstar. « Unke jaisa insan..itna hazir jawab. Itna naam aur shaurat ke baad bhi unme ek alag si kashish hai. Aap bas dekhte reh jaye ». Munawar a un jour admis qu’il aspire à avoir une vie réussie comme la superstar.