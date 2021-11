Le vainqueur de la saison 30 de Danse avec les stars couronné

La saison 30 de « Danse avec les stars » s’est terminée lundi avec un moment historique.

Iman Shumpert a remporté le Mirrorball Trophy avec sa partenaire de danse professionnelle, Daniella Karagach. La victoire de Shumpert marque la première fois qu’un basketteur remporte le concours de danse.

L’hôte Tyra Banks a décerné le trophée au joueur de la NBA de 31 ans après avoir affronté les finalistes JoJo Siwa, Amanda Kloots et Cody Rigsby. La finale de la saison 30 a vu les pros de la danse et leurs partenaires célèbres le décomposer deux fois de plus, pour une danse fusion et le freestyle préféré des fans.

Les enjeux étaient élevés car plusieurs des candidats finaux ont reçu des notes parfaites. La co-animatrice de « The Talk » Kloots, 39 ans, et son partenaire Alan Bersten ont interprété une valse viennoise et une danse fusion paso doble sur « Never Tear Us Apart » de Bishop Briggs, puis un freestyle sur « A Sky Full of Stars » de Coldplay . Ils ont reçu un 38 sur 40 pour la première performance et ont terminé leur deuxième danse de la soirée avec un score parfait de 40.

Le gourou du fitness Rigsby, 34 ans, et sa partenaire Cheryl Burke ont également obtenu un score parfait pour leur style libre, qui était un mélange de « Beethoven’s Fifth » et « Nail, Hair, Hips, Heels (Just Dance Version) » de Todrick Hall. Leur paso doble et leur danse cha cha fusion sur « Free Your Mind » d’En Vogue ne leur ont valu qu’un 36.

La youtubeuse JoJo Siwa et la pro de la danse Jenna Johnson ont reçu deux notes parfaites pour leur danse tango et cha cha fusion sur « I Love It » d’Icona Pop feat. Charli XCX et une danse freestyle sur « Born This Way » de Lady Gaga.

Enfin, Shumpert et Karagrach ont marqué des scores parfaits consécutifs pour une danse fusion cha cha et foxtrot sur « September » de Earth, Wind & Fire et un freestyle sur un medley de « Lose Control » de Missy Elliott avec Ciara et Fat Man Scoop et « Bounce » par DJ Client.

Burke était l’une des nombreuses personnes à souhaiter les félicitations à Shumpert. Écrivant sur son histoire Instagram, Burke a déclaré: « Un grand bravo à @imanshumpert et @daniellakaragach – un temps incroyable à passer cette saison avec vous deux [heart emojis] plus que content pour vous deux ! »

« Dancing with the Stars » lancera une tournée hivernale en janvier, mettant en vedette des anciens comme Kaitlyn Bristowe. Kloots et Jimmie Allen devraient se joindre à certaines apparitions. Bristowe et son pro Artem Chigvintsev ont remporté le trophée lors de la saison 29.